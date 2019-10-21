Інтимні відео, плагіат лого і надто еротичні фото: 6 найгучніших скандалів з Кім Кардашян

Що не кажіть, але скандали — це невід'ємна частина життя знаменитостей. Хтось потрапляє в них нехотячи, а хтось здійснює такі вчинки, ніби, мріє про світове обговорення. Кім Кардашян, яка сьогодні, 21 жовтня, святкує своє 39-річчя, неодноразово поставала у центрі і тих, й інших подій. Про найгучніші халепи світської левиці у день її народження читайте на LifeStyle 24.

21 жовтня 1980 року Кім Кардашян пощастило народитися у заможній і відомій американській сім'ї. Її батько був знаним адвокатом, а мати – популярною телеведучою. Проте найбільшої популярності їхня родина зазнала після запуску реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" у 2007 році.

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У програмі члени сім'ї, не соромлячись, показували найрізноманітніші подробиці їхнього приватного життя. Це захопило багатомільйонну аудиторію. Однак чимало глядачів стали фанатами серіалу через середню з сестер Кардашян — Кім. Юній американці вдалося прославити своє ім'я задовго до запуску реаліті-програми. І після цього вона не припиняє дивувати своїх прихильників гучними скандалами.

1 . Сексуальне відео з участю Кім Кардашян

Першим гучним скандалом у біографії Кім Кардашян стало інтимне відео, завдяки якому її ім'я ввірвалося у заголовки всіх таблоїдів і обговорювалося у кожному куточку світу.



Кадр з еротичного відео за участю Кім Кардашян / Instagram / @smile_for_the_gram

У 2003 році в мережі з'явився еротичний ролик Кім і її бойфренда Рей Джея. Про необачність зірок не говорив хіба лінивий, однак пізніше в мережі заговорили, що публікація інтимного відео була не випадковою.

В інтерв'ю для видання Heat World Рей Джей заявив, що відвертий домашній фільм був частиною плану Кім Кардашян. "Я лише взяв участь в тому, щоб зробити її популярною. Зіграв свою роль. Якщо ви кмітливі, то вже напевно зрозуміли це", — сказав 38-річний репер.

Також після скандалу, який не стихав кілька місяців, ходили чутки, що саме мама Кім Кардашян вмовила її зняти такий ролик і переконала опублікувати його, аби інтерес до їхньої сім'ї та шоу збільшився.



Кім Кардашян з мамою / Instagram / @krisjenner

Подейкували, що до такої ідеї телеведучу Кріс Дженнер підштовхнуло подібне відео з Періс Хілтон, яке з'явилося в мережі на кілька місяців раніше. Воно принесло акторці неабияку славу. Ймовірно, зіркова мама хотіла такої ж славнозвісності для своєї доньки. Тим паче, Рей Джей заявив, що копії відео, яке вони зняли, у нього не було, а оригінал був доступний лише його ексдівчині Кім. Проте у свою чергу зірка заперечила той факт, що відео розповсюдила вона. "Я не бідна і не відчайдушна, тому ніколи не стала б продавати домашнє відео. Це образило б мене і мою сім'ю. Я не потребую грошей. Я відчуваю себе зрадженою, але не вказую пальцем", — заявила Кім Кардашян.

2. Пишне одруження на три місяці

Добряче оговтавшись після секс-скандалу, Кім Кардашян продовжила жити звичним темпом: зніматися у сімейному реаліті-шоу, будувати блискучу кар'єру, а також заводити гучні романи. Так, останнім із цих пунктів американська левиця також звеличилася на славу.

Протягом 2004-2010 років у неї було чимало коротких інтрижок, довготривалих романів і навіть один шлюб тривалістю 4 роки. Проте найбільшого розголосу набув її гучний подружній союз, який протримався всього 72 дні.

У грудні 2010 року Кім Кардашян почала зустрічатися з баскетболістом Крісом Гамфрісом. Їхні неофіційні відносити продовжувалися недовго. Через півроку, у травні 2011 року, спортсмен запропонував світській левиці одружитися. Її руки та серця він просив із 20-каратним діамантовим перснем.



Каблучка Кім Кардашян від Кріса Гамфріса / Фото з відкритих джерел

20 серпня 2011 року вони відгуляли пишне весілля у Каліфорнії. На святкування було запрошено близько 500 гостей, а Кім красувалася перед ними у розкішній сукні від Vera Wang. Вартість плаття перевищувала 25 тисяч доларів, а на пишне весілля загалом було витрачено близько 10 мільйонів доларів.



Весілля Кім Кардашян і Кріса Гамфріса / Фото з відкритих джерел

Однак вже через 72 дні після весілля Кім Кардашян подала на розлучення. Процес тривав близько двох років і офіційний розрив між зірками затверджено 3 червня 2013 року.

В одному з інтерв'ю для видання The Sun Кріс Гамфріс зізнався, що підставою для швидкого розставання послужила жага його новоспеченої дружини до слави. Він заявив, що їхній шлюб, як і інтимне відео, був не більше, ніж піар-ходом.

3. Пластичні операції на сідниці

Якщо деякі зірки перебільшують зі збільшенням губ чи зменшенням носа, то Кім Кардашян вирішила зробити акцент на своїх сідницях. Спершу вона вдосконалювала свої форми, зробивши їх справжнім взірцем для наслідування, а пізніше переборщила з підтягуваннями.

Тип фігури "пісочний годинник" перетворився у два з'єднаних трикутники – талія сягнула мінімального розміру, а стегна ставали все більшими.



Фігура Кім Кардашян у юному та зрілому віці . Колаж: LifeStyle 24

Фанати почали обурюватися різким змінам свого кумира, мовляв, сідниці набули неприродного вигляду та великих форм за максимально короткий час. Відтак, стало зрозуміло, що у стегнах зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" ніщо інше, як імпланти.

Зваблива Кім часто публікувала знімки в обтислому одязі, тому її фігура все ж здавалася привабливою. Однак в мережі з'явилися світлини від папараці, на яких вона засвітила свій целюліт і ненатуральні форми сідниць.

Після хвилі критики від фанатів округлість "п’ятої точки" Кім Кардашян помітно зменшилася, однак до природного вигляду так і не повернулася.



Фігура Кім Кардашян у 2019 році / Instagram / @kimkardashian

4. Нещадний плагіат логотипу

Влітку 2018 Кім Кардашян презентувала чергову колекцію ароматів під назвою KKW Fragrance. Проте після випуску нової лінійки її процвітаючому б'юті-бренду судилося постати у центрі гучного скандалу.

Як виявилося, логотип до однієї з композицій, яку Кім найменувала як "Вібрації", вона скопіювала в іншої марки. Представники компанії Vibes Media подали на зірку до суду, де заявили, що вона нещадно вкрала ідею логотипу з їхнього флакону, який теж називається "Вібрації". Як доказ позивачі надали документ, у якому вказано, що патент датується ще 2012 роком.



Лого аромату Кім Кардашян (зліва) та лого іншого бренду (справа) / Колаж: LifeStyle 24

Що цікаво, після того, як скандал розгорівся, Кім Кардашян видалила всі фото з новим парфумом зі своєї сторінки в інстаграмі, яка слугує для неї найефективнішою рекламною площадкою.

Попередній випуск парфуму KKW Body Fragrance також відзначився неоднозначними чутками, однак вони не набули такого розголосу. Флакон парфуму отримав форму тіла Кім Кардашян. Здавалося б, цікава ідея. Проте новатором такої ідеї став Жан Поль Готьє. Створений ним аромат випускався у подібній пляшечці.

5. Надто еротичне фото у крихітному купальнику Chanel

У жовтні 2018 року Кім Кардашян вкотре оскандалилася, проте цього разу вже сексуальними знімками, які, на думку її прихильників, були надміру еротичними. Розкута знаменитість постала на selfie у мікрокупальнику від Chanel. Інтимні частини її грудей ледь прикривав крихітний купальник з традиційним лого бренду.



Скандальне еротичне фото Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Однак фанати спокусливої Кім не оцінили її гарячих ідей. На неї посипалася хвиля негативних коментарів на кшталт "Огидно, ти ж матір", "Це вже занадто" і тому подібних.

Від публічного приниження вчинку найскандальнішої з Кардашян не втрималася і відома американська телеведуча Венді Вільямс. Вона заявила, що в час, коли у чоловіка Кім проблеми (депресія та інші психічні розлади), та намагається привернути до себе увагу такими вчинками.

Люди називають її жалюгідною, відчайдушною, сумною. І я згодна, згодна і згодна,

— заявила Венді Вільямс.

Після цього зірка популярного сімейного шоу видалила зі свого акаунту кілька відвертих фото, які прирівнювали до кадрів з порно.

6. Назва білизняного бренду як традиційний одяг японців

Одним із останніх скандалів у житті Кім Кардашян трапився влітку 2019 року. Знаменитість вирішила розширювати кордони свого іменного бренду, тому у червні презентувала першу колекцію спідньої білизни з корегуючим ефектом під назвою KIMONO. Однак її японські шанувальники не оцінили такого жесту. Ба більше, вони сприйняли його як образу, аргументувавши це тим, що недоречно порівнювати звабливу білизну та їхній традиційний одяг. За їхніми словами, кімоно — це про витончений та елегантний одяг, але точно не про обтислі вбрання.

Обурення її фанатів дійшло до того, що вони створили справжній флешмоб в інстаграмі, де запустили хештег під назвою #KimOhNo (що в перекладі з англійською означає "Кім, о ні"), а також, в знак протесту, почали публікувати знімки справжніх кімоно.

Після цього Кім надала реєстраційний документ своєї марки, де було зазначено, що вона дійсно може випускати в продаж справжні кімоно, але японців це не задовольнило. Тому Кім Кардашян прийняла рішення не розпалювати вогонь і погодилася змінити назву на SKIMS.