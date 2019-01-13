Іраклі Макацарія показав ідеальну фігуру на відпочинку: запальні фото

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Іраклі Макацарія показав спекотні фото з відпочинку
Іраклі Макацарія показав спекотні фото з відпочинку / Instagram / @maqatsa

Грузинський продюсер Іраклі Макацарія, який був учасником популярних шоу "Холостяк" і "Танці з зірками 2018", вирушив на відпочинок до Таїланду. З сонячної країни красень опублікував фото, які вже встигли розбурхати мережу.

Іраклі Макацарія вже давно завоював тисячі прихильниць своєю галантністю та ефектним виглядом. Водночас грузинський продюсер ще й успішний блогер, за яким стежать понад 370 тисяч користувачів мережі. Саме тому навіть на відпочинку Іраклі Макацарія активно заповнює свій блог в Instagram, демонструючи ефектні кадри з подорожей. 

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Цього разу Іраклі обрав сонячний Таїланд. На курорті запальний грузин засвітив ідеальну фігуру та встиг позасмагати. Окрім цього, він зізнався, що не має змоги виділяти час роботі, тому повністю занурився у відпочинок. 

Я сумував за сонцем і теплом. Саме тому вирішив відпочити на березі океану в Таїланді. Тут у мене немає шансу відволіктися на роботу, чому я зовсім не чиню опір. У Таїланді точно нудьгувати не доводиться: приголомшливі пейзажі, маленькі кафе з дуже смачною їжею, незвідані далекі острови і просто неймовірна краса природи! 
– розповів Іраклі. 

За словами знаменитості, він вже поплавав у відкритому морі поряд з акулами. Також Іраклі Макацарія має намір відвідати острів, де знімали відомі фільми, зокрема, "Пляж" (Beach) і "Джеймс Бонд" (James Bond).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Не оминув увагою Іраклі Макацарія й екзотичної розваги – поїздки на слоні. Чоловік осідлав тварину та із задоволенням розповів прихильникам про такий досвід. 

"Дуже вразило спілкування зі слонами, на яких катався, а потім ще й годував. Також не зміг пройти повз королівську кобру і пітона, але все ж не став фотографуватися, бо дуже їх боюся", – додав Іраклі Макацарія.

Наразі невідомо, з ким грузинський продюсер їздив на відпочинок до Таїланду. Мабуть, саме це питання найбільше цікавило прихильниць, які засипали його дописи компліментами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

 

Теги: LifeStyle Відпочинок
Джерело: 24 Канал
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