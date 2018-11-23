Іраклі Макацарія прийшов на світський захід з чарівною дівчиною: фотофакт

Грузинський продюсер та екс-учасник шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія привертає дедалі більше уваги українок. Харизматичний чоловік вийшов у фінал "Танці з зірками 2018", підкоривши чимало красунь романтичними та ефектними постановками.

І хоч сам Іраклі нещодавно запевнив, що його серце вільне, на світську подію він прийшов у супроводі чарівної брюнетки. Журналісти Viva, які організували захід з нагоди 14-річчя журналу, опублікували фото екс-холостяка та незнайомки. Світлини викликали жваве обговорення серед прихильниць продюсера.

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Іраклі Макацарія у супроводі чарівної брюнетки / Viva

За інформацією журналістів, упродовж всієї вечірки Макацарія мило спілкувався з дівчиною та ніжно торкався її талії, а після світського заходу разом із чарівною брюнеткою покинув приміщення. Користувачі мережі одразу ж припустили, що Іраклі Макацарія знайшов кохану та засипали його сторінку питаннями. "В Іраклі нова дівчина?", "Хто ця брюнетка?", "Іраклі, хто ваша супутниця?" – запитали прихильниці продюсера.

Наразі грузинський красень не відповідає на питання, які заполонили його блог. Натомість Іраклі Макацарія продовжує готуватись до фіналу шоу "Танці з зірками 2018", який відбудеться 25 листопада.



Іраклі Макацарія на вечірці / Viva