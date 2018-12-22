Іраклі Макацарія та Яна Заєць відправились до Грузії: ефектні фото

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Іраклі Макацарія та Яна Заєць поїхали до Грузії
Іраклі Макацарія та Яна Заєць поїхали до Грузії / Instagram / @zlayazaya_official

Грузинський продюсер Іраклі Макацарія таки виконав свою обіцянку: разом зі своєю партнеркою у шоу "Танці з зірками 2018" він вирушив до мальовничої Грузії. Звідти танцівники опублікували перші фото.

За словами Іраклі Макацарії, ця поїздка була для нього вкрай важливою. Під час участі в шоу "Танці з зірками 2018" його партнерка по паркету неодноразово показувала визначні місця столиці, знайомлячи запального грузина з українською культурою. Тепер же Іраклі прагне так само відкрити для Яни Заєць його країну. 

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"Пам'ятаю, як Яна мені показувала свої улюблені місця в Києві, де вона любить проводити час з сім'єю. Вчора до мене вона прилетіла в гості, і я знаю, що на мене тепер велика відповідальність – закохати Яну в Грузію. Перша точка – Гудаурі, сьогодні весь день катаємось на сноубордах", – поділився Іраклі Макацарія.

До допису він додав яскраві знімки з відпочинку. Згідно зі світлинами, знаменитості весело проводять час у колі друзів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Відомо, що після гірськолижного курорту Іраклі Макацарія планує показати танцівниці інші мальовничі місця Грузії. Окрім цього, пара вийде на паркет тамтешнього шоу "Танці з зірками". 

Уже склав список місць на інші дні до відвідування, а один з пунктів – грузинський паркет. Ну, куди ж без цього професійному танцівнику, – додав Іраклі Макацарія. 

Варто зазначити, що і Яна Заєць поділилась враженнями від поїздки. За словами танцівниці, вона побачила Грузію зовсім по-іншому та вважає її "красивою країною".

 

Теги: LifeStyle Новини Грузії Відпочинок
Джерело: 24 Канал
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