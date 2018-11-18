Іраклі Макацарія відверто зізнався, чи закоханий

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Танці з зірками 2018: Іраклі Макацарія
Танці з зірками 2018: Іраклі Макацарія / Instagram / @maqatsa

Грузинський продюсер Іраклі Макацарія ще з проекту "Холостяк" закохав у себе чимало українок. Відтак усім знаменитостям, які починають спілкуватись із харизматичним красенем, одразу ж приписують з ним роман. Іраклі вирішив відверто розповісти про своє особисте життя.

Як зізнався Іраклі Макацарія журналістам "1+1", наразі він не має серйозних стосунків і поки не планує весілля. Та й часу на особисте життя, ймовірно, у продюсера зовсім немає, адже невдовзі екс-холостяк може поборотись за головний кубок у фіналі шоу "Танці з зірками 2018". 

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Поки поруч зі мною немає другої половини, не знаю, коли в мене будуть заручини чи весілля. Можна казати що завгодно, і люди говорять. Але на цьому етапі – нічого серйозного, ні з ким! Чесне слово!
– зізнався Іраклі Макацарія. 

Окрім цього, журналісти не упустили можливості розпитати у продюсера про співпрацю з Тіною Кароль. Співачка стала запрошеною гостею на прямий ефір "Танців з зірками". Під приголомшливий спів українки Іраклі та його партнерка Яна Заєць станцювали чуттєвий контемп. Перед випуском проекту продюсер не стримував свого захвату від Тіни Кароль, що наштовхнуло на думку про закоханість чоловіка. 

"Я дуже поважаю Тіну як артистку, як геніальну людину, для мене була честь станцювати дуже гарне контемпорарі під її живий спів. Думаю, що і глядачеві це сподобалося! Тіні – моя повага! Але усі мої симпатії залишаються лише у професійній площині!" – додав Іраклі Макацарія. 

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – виступ Іраклі Макацарії під пісню Тіни Кароль

 

 

 

Теги: LifeStyle Новини України Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
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