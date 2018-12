Іраклі Макацарія з Яною Заєць виступили на грузинському шоу: ефектне відео

Одна з улюблених пар українців на шоу "Танці з зірками 2018" продовжує спільні тренування. Іраклі Макацарія та Яна Заєць поїхали до Грузії, де у прямому ефірі показали свої вміння.

Раніше запальний продюсер та екс-учасник шоу "Холостяк" заявляв, що має намір повезти свою партнерку по танцях до Грузії. За словами Іраклі, весь час участі у розважальному проекті він відчував велику підтримку з Батьківщини. Тому на останньому випуску грузинського шоу "Танці з зірками" Іраклі разом із Яною вийшли на паркет.

"Я щиро радий, що танці з'явилися в моєму житті, а разом з ними – і такий чудовий партнер і вже близький друг Яна Заєць. Вчора ми знову вийшли на паркет, отримавши можливість ще раз відчути ті самі неймовірні емоції від однієї з моїх улюблених постановок на проекті, яку для нас придумала Олена Ткаченко, за що ми їй безмежно вдячні", – розповів Іраклі Макацарія.

Пара стала третіми запрошеними гостями на грандіозний фінал. У прямому ефірі Іраклі Макацарія та Яна Заєць станцювали чуттєвий контемп під пісню Ніно Катамадзе "Once In The Street".

Це дуже глибокий танець, тема якого об'єднує грузинський і український народи. Далі буде більше! Дякую кожному з вас, ви надаєте мені сил рухатися тільки вперед,

– додав Іраклі.

Варто зазначити, що українські глядачі вже бачили ефектну постановку на шоу "Танці з зірками 2018". Тоді Іраклі та Яна представили історію грузинського та українського народу, яка зачарувала їх прихильників.

Дивіться виступ Іраклі Макацарії та Яни Заєць на "Танці з зірками 2018" (відео):