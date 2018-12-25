Іраклі Макацарія з Яною Заєць виступили на грузинському шоу: ефектне відео

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Іраклі Макацарія та Яна Заєць поїхали до Грузії
Іраклі Макацарія та Яна Заєць поїхали до Грузії / Instagram / @zlayazaya_official

Одна з улюблених пар українців на шоу "Танці з зірками 2018" продовжує спільні тренування. Іраклі Макацарія та Яна Заєць поїхали до Грузії, де у прямому ефірі показали свої вміння.

Раніше запальний продюсер та екс-учасник шоу "Холостяк" заявляв, що має намір повезти свою партнерку по танцях до Грузії. За словами Іраклі, весь час участі у розважальному проекті він відчував велику підтримку з Батьківщини. Тому на останньому випуску грузинського шоу "Танці з зірками" Іраклі разом із Яною вийшли на паркет.

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"Я щиро радий, що танці з'явилися в моєму житті, а разом з ними – і такий чудовий партнер і вже близький друг Яна Заєць. Вчора ми знову вийшли на паркет, отримавши можливість ще раз відчути ті самі неймовірні емоції від однієї з моїх улюблених постановок на проекті, яку для нас придумала Олена Ткаченко, за що ми їй безмежно вдячні", – розповів Іраклі Макацарія. 

Пара стала третіми запрошеними гостями на грандіозний фінал. У прямому ефірі Іраклі Макацарія та Яна Заєць станцювали чуттєвий контемп під пісню Ніно Катамадзе "Once In The Street". 

Це дуже глибокий танець, тема якого об'єднує грузинський і український народи. Далі буде більше! Дякую кожному з вас, ви надаєте мені сил рухатися тільки вперед,
– додав Іраклі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Варто зазначити, що українські глядачі вже бачили ефектну постановку на шоу "Танці з зірками 2018". Тоді Іраклі та Яна представили історію грузинського та українського народу, яка зачарувала їх прихильників. 

Дивіться виступ Іраклі Макацарії та Яни Заєць на "Танці з зірками 2018" (відео):

 

Теги: LifeStyle Новини Грузії
Джерело: 24 Канал
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