Іраклі Макацарія зізнався, що мав побачення з Анною Різатдіновою

Грузинський продюсер і колишній учасник шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія став зірковим гостем шоу "Слава+". Знаменитий ловелас не оминув питань про особисте життя та зізнався, що був на побаченні з Анною Різатдіновою.

Як відомо, Іраклі Макацарія вже кілька років є секс-символом українського шоу-бізнесу. За кожним публічним виходом харизматичного грузина стежать тисячі прихильниць, а дівчатам, з якими він потрапляє в кадр, одразу ж приписують роман. Особливу симпатію глядачі "Танців з зірками 2019" побачили і до учасниці шоу Анни Різатдінової, з якою Іраклі Макацарія виконав пристрасну постановку. Виявилось, що підозри у мережі були правдивими.

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У програмі "Слава+" Іраклі Макацарія зізнався, що був на побаченні з ефектною спортсменкою. Він запросив Анну Різатдінову на один зі світських заходів Києва, де й провів з нею вечір. Окрім цього, Іраклі не приховує, що українка підкорила його красою та сильним характером.

Вона дуже приємна, дуже красива і дуже сильна дівчина. Думаю, що я – не єдиний, кому вона може подобатись,

– розповів Іраклі Макацарія.

Раніше Анна Різатдінова мала стосунки зі скандальним політиком Олександром Онищенком. Після розриву спортсменка повернулась до України, де й виховує спільного сина Романа. Участь в "Танцях з зірками 2019" дещо змінило життя Анни Різатдінової. Олімпійська чемпіонка вже стала обличчям кількох рекламних проєктів та продовжила спілкування зі своїм партнером Олександром Прохоровим. Цікаво, що фіналісти шоу вже кілька разів здійснювали публічні виходи разом, викликаючи чутки про роман. Однак ані Анна, ані Олександр поки не підтвердили підозр прихильників.

Про особисте життя Іраклі Макацарії, сексуальну орієнтацію та родину – дивіться у програмі "Слава+":