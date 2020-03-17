Ірена Карпа закликає надати медичним працівникам безкоштовний транспорт

Знаменита українська письменниця та журналістка, перший секретар з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа закликає чиновників забезпечити медичних працівників безкоштовним медичним транспортом.

Ірена Карпа долучилася до числа тих знаменитостей, котрі приймають певні дії проти поширення коронавірусу. Зокрема, на своїй сторінці у фейсбуці вона поширила публікацію, у якій наголосила на необхідості надання медикам безкоштовного транспорту задля того, щоб вони могли дістатися на роботу в умовах закриття громадського транспорту.

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Ірена розповіла, що, коли в Парижі настає полудень, то починається комендантська година. Для французів це означає, що на вулицю можна вийти лише для того, щоб вигуляти собаку, купити їжі чи в лікарню. В крайньому випадку піти на роботу, якщо цього не можна уникнути. І то лише з перепусткою.

Виняток – лікарі. Вони забезпечені безкоштовними готелями, таксі, окремими дитячими садочками та групами в школі. Зараз у Франції лікарі на вагу золота. Їх треба берегти, як ніколи,

– написала Карпа.

Жінка поставила питання до уряду: "Як нашим лікарям добиратися на роботу в умовах закритого громадського транспорту?" Вона зазначила, що 60% персоналу київських лікарень є мешканцями довколишніх міст і сіл, а їх позбавляють можливості пересуватися.

Я розумію, що на таксі ви навряд чи розщедритеся, але хоча б якийсь спеціальний транспорт організуйте! Заплатіть хоча б маршруткам. Це ваші співгромадяни. Це – люди, які рятуватимуть інших людей, якщо ви не будете їм перешкоджати,

– наголосила письменниця.

Зазначимо, станом на 16 березня в Україні підтвержено 7 випадків захворювання на коронавірус, два з них зафіксували в Києві. Також відомо про 1 смерть. Уряд радить громадянам бути на карантині та залишатися вдома, а також дотримуватися простих правил, які допоможуть знизити ризик інфікування.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу