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Ірина Білик показала фото з двома синами та майбутньою невісткою

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Ірина Білик
Ірина Білик / Instagram / @bilyk_iryna

Знаменита українська виконавиця Ірина Білик не часто ділиться сімейними світлинами, проте бувають винятки. Днями вона поширила фотографію, де зображена разом із синами та дівчиною старшого нащадка.

Не всі зірки полюбляють ділитися особистим життям, особливо, якщо це стосується їхніх дітей. Проте інколи вони все ж радують шанувальників зворушливими публікаціями. Днями на особистій сторінці Ірини Білик в інстаграмі з'явився родинний кадр.

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Ірина оприлюднила рідкісну сімейну світлину, яка була зроблена на березі моря. На ній вона зображена разом із синочком Табрізом та старшим сином Глібом. Також бачимо у кадрі кохану дівчину Гліба Алісу. Усі виглядають усміхненими та щасливими.

Такою світлиною артистка поділилася з нагоди Дня сім'ї, а у дописі під фото привітала усіх прихильників із цим чудовим святом.

Ірина Білик
Ірина Білик поділилася сімейною світлиною / Instagram / @bilyk_iryna

Що відомо про дітей Ірини Білик?

Відомо, що в 1999 році Ірина народила сина Гліба. Тоді вона перебувала у стоснуках з моделлю Андрієм Оверчуком. У 2002 році закохані розлучилися. Гліб навчається в Києві та має серйозні стосунки із дівчиною Алісою. Раніше співачка зізнавалася, що ставиться до Аліси, як до доньки, тому у них добрі взаємини. 

Її молодшому сину Табрізу зараз три роки. Він з'явився на світ завдяки сурогатній матері. Виконавиця виховує його разом із російським продюсером Асланом Ахмадовим, за якого вона вийшла заміж у 2015 році.

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Ірина Білик Зіркові діти Зіркові батьки LifeStyle
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