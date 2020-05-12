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Ірина Білик приміряла зухвалий образ, який здивував її прихильників

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Ірина Білик змінила імідж для фотосесії
Ірина Білик змінила імідж для фотосесії / Instagram / @bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик полюбляє експериментувати з іміджем. Особливо, якщо мова йде про зйомки кліпу чи фотосесії. Однак днями зірці вдалось здивувати своїх прихильників.

На інстаграм-сторінці вона розмістила несподіване фото. Перед камерою Ірина Білик позувала у синьому штанному костюмі, сорочці та хустинці на шиї. Брутальний чоловічий образ артистка доповнила короткою стрижкою, що зуміла вразити її прихильників. Все тому, що досі такою Ірину Білик ще не бачили. 

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"Карантин на всіх вплинув по-різному. А які зміни відбулися у вас в період карантину?" – поцікавилась Ірина Білик у дописі. 

Зазвичай Ірина Білик красується перед камерою з довгим хвилястим волоссям. Та запальна білявка полюбляє вражати своїх фанатів. Так, у 2019-му вона показала оновлений імідж: артистка підстригла волосся та перефарбувала його в рудий. 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Ірина Білик Новини України Стиль і мода LifeStyle
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