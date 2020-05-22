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Ірина Білик втратила маму: зворушливе зізнання співачки

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Ірина Білик втратила маму
Ірина Білик втратила маму / Instagram / @bilyk_iryna

Сьогодні, 22 травня, померла мама популярної співачки Ірини Білик – Ганна Яківна. Зірка оголосила про втрату на сторінках соціальних мереж та розчулила аудиторію відвертим зізнанням. Співачка планувала записати пісню про маму, яку її ненька почує вже на небесах.

Трагедією в родині 50-річна Ірина Білик поділилася в інстаграм-профілі. Популярна виконавиця опублікувала фото своєї матері Ганни Яківни, а зворушливим підписом оголосила, що вона померла сьогодні, 22 травня. Причину смерті зірка не розголошує.

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Ірина Білик зізналася, що днями вона вирішила записати чуттєвий трек про маму, який планувала присвятити Ганні Білик. Саме сьогодні вранці виконавиця уявляла, які емоції викличе після у її неньки, проте вона почує її вже на небесах. Знаменитість сприймає цей трагічний збіг обставин не інакше як містику .

Лише збиралася записати прекрасну пісню про маму і цілий ранок думала про те, як це буде красиво, і як моїй мамі буде приємно її почути, але життя розпорядилося по-своєму. Моя матінка почує цю пісню вже на небесах,
– щемливо написала Ірина Білик.

Свої співчуття зірці та її сину Глібу Оверчуку висловив український продюсер Сергій Перман на особистій сторінці у фейсбуці. Він опублікував фото Ірини Білик поряд з мамою та наголосив, що Ганна Яківна була чудовою жінкою з відкритою душею.

 

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Ірина Білик Втрати LifeStyle
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