Співачка разом із чоловіком та дітьми днями мала політ на повітряній кулі. Свято вона організувала з нагоди дня народження сина Олежика, якому виповнилося 5 років. Неймовірно красивими фото та відео зірка поділилася з шанувальниками.

Кадри, від яких перехоплює подих, виконавиця опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вирішила розділити незабутні емоції разом зі своєю аудиторією на показала неймовірно красиві краєвиди з висоти пташиного польоту.

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Політ Ірини Федишин на повітряній кулі

Ірина зізналася, що спершу, коли чоловік запропонував їй політати на повітряній кулі, стало страшно. Проте потім, коли вони відірвалися від землі, вона побачила красу, що зачаровувала. Зірка зазначила, що це чудовий варіант подарунку на особливе свято.

Образ Ірини Федишин

Навіть під час польоту зірка виглядала неперевершено. Вона одягнула білі штани та короткий топ м'ятного кольору з акцентом на декольте. Знаменитість підкреслила струнку талію за допомогою тонкого коричневого ремінця. Її вуха прикрашали сережки з бахромою, які були трішки темніші за топ. Довге біляве волосся виконавиця вклала у локони. На обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала рожевою матовою помадою.