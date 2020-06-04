Популярна українська співачка Ірина Федишин днями побувала на екскурсії в саду, який посадив її тато . Артистка поділилася з шанувальниками яскравими фото та відео.

Ірина Федишин активно розповідає прихильникам, як проходять її будні на карантині. На особистій сторінці виконавиці в інстаграмі з'явилася нова серія світлин та ролик, на яких вона показала молодий батьківський сад.

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Ірина Федишин у саду свого батька

Знаменитість поїхала в сад разом із дітьми та чоловіком. Її сини з цікавістю слухали розповіді дідуся та робили фото. Тим часом чоловік Ірини фіксував їхню прогулянку на відео для того, щоб в майбутньому згадати приємні сімейні миті.

В дитинстві любила лазити по черешнях і яблунях. Пам'ятаю, як одного разу не могла злізти з тої черешні.

Молоді яблуні і груші насадив тепер мій тато і зробив нам невеличку екскурсію своїм садом,

– написала під відео Ірина.

Ірина Федишин з татом

Також артистка поширила зворушливу світлину, на якій постала разом із чоловіком, синами та батьком. Уся сім'я виглядає усміхненою та щасливою, насолоджується моментом.

Ірина, як завжди, виглядає стильно. Цього разу вона позувала у футболці, джинсах та красивому кардигані. Волосся зірка зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж.

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