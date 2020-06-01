Відома українська виконавиця Ірина Федишин вкотре продемонструвала шанувальникам свій неперевершений вигляд. Зірка показала варіант стильного образу, яким зачарувала мережу.

Вчора, 31 травня, на телеканалі M2 відбулася музична премія "Золота Жар-Птиця". Цього року через пандемію коронавірусу вона була у незвичному форматі, проте це незавадило шанувальникам дізнатися імена переможців. До прямого ефіру підключилася і співачка Ірина Федишин, пісня якої була новінована, як "Найкращий денс-хіт".

Читайте також: Ірина Федишин прогулялася вуличками Львова: дивовижні кадри

На особистій сторінці в інстаграмі артистка показала свій образ для прямого включення та вкотре довела, що має вишуканий смак в одязі.

Стильний образ Ірини Федишин

Для такої події Ірина обрала чорні класичні штани та короткий бережвий топ, прикрашений мереживом чорного кольору. Доповнила свій аутфіт блискучою чорною накидкою. Таке вбрання гарно підкреслило струнку та спортивну фігуру знаменитості.

Серед аксесуарів Ірина обрала довгі чорні сережки. Волосся вона зібрала у зачіску ззаду та залишила декілька локонів, які спадали на обличчя і додавали образу особливої ніжності. На обличчі зробила легкий макіяж у природних відтінках.

Для перегляду фото гортайте праворуч