Ірина Федишин показала останній дзвінок у школі: архівне фото

Сьогодні, 29 травня, учні українських шкіл мали святкувати закінчення чергового навчального року та останній дзвоник, а випускники – прощатися з дитинством. Та через пандемію коронавірусу все це довелося скасувати. Народна улюблениця Ірина Федишин вирішила пригадати свій випускний і опублікувала архівне шкільне фото.

Цього року випускники не можуть насолодитися випускним вечором. У них немає останнього шкільного вальсу та справжнього свята, коли збираються усі разом. Для багатьох – це дуже болючий момент. Проте вони з теплом згадуватимуть шкільні миті, адже це значна частина життя кожного із нас. Популярна українська співачка Ірина Федишин вирішила пригадати роки, проведені в школі, та поділитися архівною світлиною зі своїми прихильниками. Допис з'явився на її особистій сторінці в інстаграмі.

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Останній дзвінок Ірини Федишин

На знімку видно традиційне свято останнього дзвоника. Випускники одягнені у білосніжні святкові вбрання. У дівчат бачимо великі білі банти, які прикрашають їхнє волосся. У руках вони тримають красиві букети, які згодом подарують вчителям.

Серед цього натовпу є і теперішня знаменита виконавиця Ірина Федишин. Вона прощається зі школою, однокласниками та вчителями, адже вже ніколи не сяде за парту, як учениця.

На фотографії Ірина зображена зліва. Вона стоїть позаду дівчини в чорному костюмі та мило усміхається. Хоча для випускників останній дзвоник є доволі сумним днем, проте майбутня зірка у всьому вміє вбачати позитив. Вона знає, що попереду на неї чекає багато цікавого, адже студентські роки – це також незабутній період у житті кожної людини.



Останній дзвоник Ірини Федишин / Instagram / @irynafedyshyn