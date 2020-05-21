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Ірина Федишин показала, як качає прес вдома: відео

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Ірина Федишин займається спортом
Ірина Федишин займається спортом / Instagram / @irynafedyshyn

Відома українська виконавиця Ірина Федишин продовжує показувати шанувальникам, як проводить свої карантинні будні. Зірка поділилася відео, на якому показала, як займається спортом вдома та качає прес.

Ірина Федишин на самоізоляції багато часу приділяє спілкуванню з прихильниками. Більш, ніж 300 тисяч користувачів стежать за її життям. Вона радо показує, як готує, чим займається із синами та ділиться сімейними світлинами. А також днями на її особистій сторінці в інстаграмі вона поширила ролик, де продемонструвала своє домашнє фізичне тренування. 

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Артистка почала активно готуватися до літа, адже залишилося зовсім мало часу і хочеться виглядати неперевершено. Ірина дотримується правил карантину і оскільки спортзали закриті, то вона вирішила почати займатися вдома.

Як Ірина Федишин качає прес

На відео співачка продемонструвала вправу, яку виконує на турніку в одній із кімнат свого будинку. Вона вирішила накачати міцний прес вдома. 

Для тренування знаменитість обрала спортивний костюм чорного кольору. Також на її руках бачимо спеціальні чорні рукавиці. Волосся співачка зібрала назад. Попри складне тренування вона, як завжди, виглядає стильно.

Займаєтеся спортом вдома? Я вже почала. Дуже хочу накачати міцніший пресик, 
– написала під відео Федишин.


 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Фітнес
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