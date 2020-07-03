Популярна українська співачка Ірина Федишин продовжує ділитися з шанувальниками яскравими та спекотними кадрами з відпочинку в Одесі. Артистка не забуває демонструвати свою сексуальність та звабливу фігуру.

Красивий та гарячий ролик виконавиця оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона неодноразово поставала перед камерою у спокусливих купальниках та відвертому вбранні.

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Ірина вирішила показати один із яскравих моментів відпочинку, коли вона ніжиться у басейні. Зірка зупинилася у готелі з видом на море. Ймовірно, саме на території цього помешкання є місця, де можна порелаксувати. У жаркий літній день зірка вирішила скупатися у холодному басейні неподалік від морського узбережжя.

Федишин плавала у червоному бікіні, а на відео було видно її апетитні сідниці. На очі вона одягнула чорні сонцезахисні окуляри. Ролик був знятий під авторську пісню співачки "Хочу на Мальдіви". Саме у цей райський куточок нашої планети вона мріє потрапити.

У коментарях шанувальники зазначають, що їхня улюблениця виглядає неперевершено і відео дуже красиве. Зазначимо, що Ірина вже не вперше ділиться подібними роликами, на яких показує чудові літні дні.