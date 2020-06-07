Популярна українська співачка Ірина Федишин привітала шанувальників зі святом – Днем Святої Трійці. Вона поділилася серією яскравих фото, де позує посеред жовтого поля.

На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилася чергова серія мальовничих світлин. Ірина привітала підписників із одним із найбільших християнських свят.

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Ірина Федишин посеред жовтого поля

Ірина Федишин знає, як виглядати неперевершено будь-де та будь-коли. Вона ледь не щодня ділиться з шанувальниками новими фотографіями, корисними порадами та розповідає про події з життя.

У Зелену неділю виконавиця поширила в мережі кадри, де позує в ріпаку, який пишно цвіте. Вона одягнена у традиційний український одяг – вишиванку. Сукня Ірини темно-синього кольору, а на руках бачимо різнокольорові квіткові орнаменти.

Волосся зірка вклала в легкі локони та прикрасила шпилькою збоку. Доповнила образ цвітом ріпаку. На обличчі зробила легкий макіяж із ніжно-рожевою помадою на губах.

"Друзі, вітаю зі святом Трійці та Зеленими святами", – написала в публікації Федишин.



Ірина Федишин у вишиванці / Instagram / @irynafedyshyn



Співачка Ірина Федишин посеред жовтого поля / Instagram / @irynafedyshyn