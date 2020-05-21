Ірина Федишин привітала з Днем вишиванки та розповіла, що для неї означає цей одяг

Сьогодні, 21 травня, в Україні відзначають День вишиванки. Популярна співачка Ірина Федишин розповіла, що для неї означає цей національний одяг та похизувалася красивою вишитою сукнею.

Ірина Федишин долучилася до привітань зі святом, яке близьке українському народові. Для нього вишиванка – це не просто одяг, а щось значно важливіше. Це справжній оберіг. На особистій сторінці в інстаграмі виконавиця опублікувала відео, де розповіла, яке значення у її житті має вишиванка.

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Вишиванка в житті Ірини Федишин

"Вишиванка – це не просто одяг. Це щось набагато більше! Це щось дуже рідне, тепле та особливе. Це те, що стирає усі кордони та об'єднує нас, українців, по всьому світу. Нехай вишиванка надихає нас на нові досягнення для нашої країни! Зі святом!" – написала під роликом артистка.

Образ Ірини Федишин у День вишиванки

На ролику бачимо Ірину в короткій вишиваній сукні темно-синього кольору. Вона оздоблена яскравим квітковим орнаментом, який одразу впадає в очі. Особливо привертають увагу розкішні червоні маки, які зображені на пишних рукавах. Таке вбрання співачка поєднала із білими кросівками. Біляве волосся вклала в локони та прикрасила шпилькою збоку. На обличчі зробила ніжний макіяж з нюдовою помадою на губах.