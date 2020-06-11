Популярна українська співачка Ірина Федишин вкотре показала свої кулінарні здібності. Зірка приготувала смачний чізкейк з полуницею та поділилася рецептом із шанувальниками.

Ірина Федишин ледь не щодня робить на особистій сторінці в інстаграмі нові публікації. Вона хизується новими образами, показує, як розважається з дітьми та розповідає про роботу на карантині. Тепер артистка поділилася рецептом десерту, який смакуватиме в літні дні.

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Рецепт чізкейку з полуницею від Ірини Федишин

Інгредієнти:

розтоплене вершкове масло (200 г);

печиво до кави (1 пачка);

сир (800 г);

вершки (350 г);

цукор (за смаком);

желатин (1 пачка);

желе (галаретка);

полуниця.

Спосіб приготування:

Викладаємо у посудину та вимішуємо розтоплене масло і печиво до кави. До утвореної суміші додаємо сир, вершки і цукор. Збиваємо все блендером. Додаємо роздроблений желатин. Сиркову масу виливаємо на печиво і ставимо в холодильник. Нарізаємо зверху полуницю та заливаємо желе (галареткою).

Смачного!