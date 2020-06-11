Ірина Федишин вперше приготувала чізкейк з полуницею: зірка поділилася рецептом
Популярна українська співачка Ірина Федишин вкотре показала свої кулінарні здібності. Зірка приготувала смачний чізкейк з полуницею та поділилася рецептом із шанувальниками.
Ірина Федишин ледь не щодня робить на особистій сторінці в інстаграмі нові публікації. Вона хизується новими образами, показує, як розважається з дітьми та розповідає про роботу на карантині. Тепер артистка поділилася рецептом десерту, який смакуватиме в літні дні.
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Рецепт чізкейку з полуницею від Ірини Федишин
Інгредієнти:
- розтоплене вершкове масло (200 г);
- печиво до кави (1 пачка);
- сир (800 г);
- вершки (350 г);
- цукор (за смаком);
- желатин (1 пачка);
- желе (галаретка);
- полуниця.
Спосіб приготування:
- Викладаємо у посудину та вимішуємо розтоплене масло і печиво до кави.
- До утвореної суміші додаємо сир, вершки і цукор. Збиваємо все блендером.
- Додаємо роздроблений желатин.
- Сиркову масу виливаємо на печиво і ставимо в холодильник.
- Нарізаємо зверху полуницю та заливаємо желе (галареткою).
Смачного!