Ірина Федишин зачарувала мережу стильним весняним образом: яскраві фото

Популярна українська співачка Ірина Федишин активно ділиться з шанувальниками світлинами з карантинних буднів. Днями вона показала яскраві весняні фото, які швидко заполонили мережу.

Ірина Федишин неодноразово хизувалася стильними образами. Вона не лише талановита виконавиця, а й турботлива мама та любляча дружина. А також Ірина знає, як будь-де та будь-коли виглядати неперевершено. Днями на особистій сторінці в інстаграмі вона поділилися серією яскравих світлин та показала стильний весняний образ.

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Весняний образ Ірини Федишин

Співачка опублікувала фотографії, на яких постала серед поля. Вона одягнена у сорочку м'ятного кольору в полоску. Таке вбрання гарно підходить для весняної пори, адже символізує те, що природа прокидається після зимового сну та все навколо стає яскравим і зеленим.

Із вбранням гармонійно поєдналася зачіска Ірини. Вона легко заплела біляве волосся у два колоски, які спадали по боках. На обличчі зірка зробила макіяж в природних відтінках та з коричневою помадою на губах. На фото також видно неймовірно красиву усмішку виконавиці.

Іноді щось може йти не так, як хотілося б, але не потрібно зупинятися. Згідні?

– запитала підписників Федишин.

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