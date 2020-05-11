Ірина Федишин замилувала мережу чуттєвою світлиною з мамою та бабусею: Три покоління
Знаменита українська співачка Ірина Федишин продовжує знайомити шанувальників із своєю родиною. Вона поділилася світлиною, де зображена разом із мамою та бабусею.
Багато людей із сфери шоу-бізнесу не показують своїх рідних публіці та тримають особисте життя подалі від сторонніх очей. Проте це точно не про Ірину Федишин. Вона з радістю ділиться з шанувальниками сімейними фотографіями, розповідає про дітей. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явився чуттєвий кадр.
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Ірина поділилася весняним фото, на якому постала разом із бабусею та мамою. Троє жінок одягені у яскраве вбрання. На їхніх обличчях сяють усмішки, адже вони не часто збираються разом і цінують кожну спільну мить.
Фото зроблене на фоні саду, який пишно цвіте. Це додає йому сонячної атмосфери та передає позитивний настрій.
Три покоління мам. Моя найкраща у світі бабуся та мама. Це найбільше щастя – коли рідні поруч,
– написала в публікації Ірина.
Ірина Федишин з мамою та бабусею / Instagram / @ irynafedyshyn