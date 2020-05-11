24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Ірина Федишин замилувала мережу чуттєвою світлиною з мамою та бабусею: Три покоління

-
Ірина Федишин
Ірина Федишин / Instagram / @ irynafedyshyn

Знаменита українська співачка Ірина Федишин продовжує знайомити шанувальників із своєю родиною. Вона поділилася світлиною, де зображена разом із мамою та бабусею.

Багато людей із сфери шоу-бізнесу не показують своїх рідних публіці та тримають особисте життя подалі від сторонніх очей. Проте це точно не про Ірину Федишин. Вона з радістю ділиться з шанувальниками сімейними фотографіями, розповідає про дітей. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явився чуттєвий кадр.

Читайте також: День матері: як українські зірки привітали найрідніших зі святом

Ірина поділилася весняним фото, на якому постала разом із бабусею та мамою. Троє жінок одягені у яскраве вбрання. На їхніх обличчях сяють усмішки, адже вони не часто збираються разом і цінують кожну спільну мить.

Фото зроблене на фоні саду, який пишно цвіте. Це додає йому сонячної атмосфери та передає позитивний настрій.

Три покоління мам. Моя найкраща у світі бабуся та мама. Це найбільше щастя – коли рідні поруч,
– написала в публікації Ірина. 

Ірина Федишин
Ірина Федишин з мамою та бабусею / Instagram / @ irynafedyshyn

Автор: Христина Кобак
Теги: День матері Зіркові діти LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Маршрути для походів в гори в Україні: від новачків до профі
сьогодні , 10:30 Маршрути для походів в гори в Україні: від новачків до профі
Настя Сукач
7 цікавих фактів, яких ви не знали про Сальвадора Далі
сьогодні , 08:20 7 цікавих фактів, яких ви не знали про Сальвадора Далі
Наталія Печерська
8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн
10 травня , 15:02 8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн
Юлія Михайлова