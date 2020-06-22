Народна улюблениця Ірина Федишин поділилася з прихильникам рідкісним сімейним фото. Зірка позувала разом із татом та мамою.

Ірина вже встигла насолодитися літнім відпочинком в Карпатах, вперше протягом тривалого карантину виступила на концерті. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі вона оприлюднила родинний знімок.

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Ірина Федишин з батьками

Ймовірно, фотографія була зроблена на відпочинку у сонячній країні. На архівному кадрі Ірина з батьками позують на тлі неймовірно красивих та яскравих будиночків, які оздоблені ароматними квітами. Це неперевершена локація для зйомки.

Ірина одягнена у довгу зелену сукню з тропічним принтом. На шиї в неї бачимо оригінальну підвіску. Волосся зірка вклала в легкі локони, а на обличчі зробила легкий макіяж в природних відтінках.

Мама і тато знаменитості позують у червоних футболках та шортах. На їхніх обличчях сяють усмішки. Батьки раді провести час разом із донькою, адже вона багато гастролює та рідко буває вдома.

У дописі Ірина написала привітання для свого татуся з Днем батька. Вона побажала йому щасливих, довгих років життя та висловила свою любов. Також знаменитість поширила привітання, у якому зазначила, що мама і тато – це два крила для дитини. Федишин доповнила публікацію зворушливим віршем про сім'ю.