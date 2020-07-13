Популярна українська співачка Ірина Федишин вкотре поділилася з шанувальниками яскравим сімейним фото. Зірка показала момент із мандрівки, у яку відправилася разом із чоловіком та дітьми на вихідних.

Кадр артистка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Саме там вона оприлюднює найкращі моменти свого життя, показує подорожі, родинні свята та варіанти стильних образів.

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Оскільки пандемія коронавірусу триває, то цього року багато людей надає перевагу внутрішньому туризму. До них належать і знаменитості. Зокрема, Ірина Федишин з радістю пізнає нові цікаві місця рідного краю. Вона неодноразово показувала прихильникам, куди відправляється разом із сім'єю. За час карантину виконавиця встигла побувати у замках Львівщини, в Умані та навіть поплавала у сонячній Одесі. На цих вихідних вона досліджувала одну із областей Західної України.

Де побувала Ірина Федишин?

Ірина разом із чоловіком, продюсером Віталієм Човником і синами – Юрчиком та Олежиком відвідали село Шманьківці, Чортківського району Тернопільської області. Вони зробили яскраве сімейне фото на тлі мальовничої природи та озера. Співачка позувала, лежачи на помаранчевому надувному дивані, а навколо неї були три найголовніші в житті чоловіки.

Вчора, 12 липня, в Україні відзначали свято Петра і Павла. Оскільки батько Ірини також Петро, то вона долучилася до привітань і у публікації висловила щирі побажання усім іменинникам.



Ірина Федишин з чоловіком та синами / Instagram / @irynafedyshyn