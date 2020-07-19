Популярна українська співачка Ірина Федишин відправилася на відпочинок в Карпати. Зірка також проводить час біля басейну і хизується своїми принадами у відвертих купальниках.

Артистка влітку активно відпочиває. Вона не поспішає відправлятися у відпустку за кордон, а проводить теплі сонячні дні, вивчаючи різні куточки України. Ірина разом із сім'єю вже встигла побувати в Умані, Одесі, Чорткові, а тепер відправилася у Карпати. На особистій сторінці в інстаграмі вона показала декілька спекотних роликів.

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Федишин полюбляє відпочинок біля води. Якщо є басейн чи якась водойма, то вона з радістю проводить час там. Для таких активностей виконавиця обирає звабливі вбрання, роблячи акцент на струнку та підтягнуту фігуру.

Під час релаксу в Буковелі знаменитість одягнула чорний купальник, у якому засвітила апетитні сідниці. Відео з басейну розбурхало мережу, адже на ньому було видно пікантні форми Ірини. Волосся вона зібрала у пучок ззаду, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

Сексуальний образ Федишин не залишився без уваги її підписників. За день відео переглянули понад 40 тисяч разів. У коментарях зазначають, що артистка, як завжди, виглядає неперевершено.