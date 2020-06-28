Популярна співачка влаштувала сімейний відпочинок в Одесі й ділиться чарівними світлинами з рідними. Проте Ірина Федишин позує не лише з синами, а й пристрасно фотографується з чоловіком у купальнику. Спільні кадри подружжя вже встигли наробити шуму в мережі.

Стрічку соціальних мереж день за днем переповнюють пляжні кадри на тлі моря. Ірина Федишин також не відмовила собі у відпочинку в Одесі, куди поїхала разом з чоловіком і синами, а з фанами ділиться світлинами в інстаграмі.

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Крім розкішних літніх образів, Ірина Федишин прихопила з собою не один купальник, у якому засмагає на пляжі та релаксує в морі. У відвертому образі вона наважилася на селфі в обіймах чоловіка Віталія.

Зірка позувала з коханим у рожевому купальнику на зав'язках, який вигідно підкреслив її пишні груди. Пляжний образ вона доповнила світлим капелюшком, який ефектно виглядав на голові білявки. Чоловік Ірини позував з оголеним торсом, з усмішкою пригорнувши знамениту дружину до себе.

Коханий запропонував артистці підписати пікантне фото рядками з її популярної пісні "Хочу на Мальдіви".



Ірина Федишин засвітила груди поряд з чоловіком / Фото Instagram / @irynafedyshyn

Слід зазначити, що це фото вже встигло наробити шуму в мережі. Прихильники Ірини Федишин оцінили допис майже 9 тисячами лайків та десятками коментарів, якими висловили захоплення чарівним подружжям.