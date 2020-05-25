Ірина Федишин зворушливо привітала сина з днем народження: фото

Популярна українська співачка Ірина Федишин чуттєві привітала старшого сина Юрчика з днем народження. Сьогодні, 25 травня, йому виповнюється дев'ять років.

Зіркова матуся Ірина Федишин часто ділиться з прихильниками сімейними світлинами та розповідає історії про синів. Сьогодні на її особистій сторінці в інстаграмі з'явилася чергова святкова світлина.

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Як Ірина Федишин привітала сина з днем народження

Виконавиця поширила фотографію, на якій Юрчик позує, сидячи на зеленому велосипеді в шоломі. Також бачимо камеру GoPro, яка прикріплена на його шоломі. Окрім такого кадру, вона також привітала його у дописі.

Сьогодні моєму старшому синочку Юрчику виповнилося 9 років! Такий вже дорослий! Час дуже швидко біжить! Мій Юрасику, ми з татом тебе дуже любимо. Ти наша радість! Рости здоровим та щасливим!

– написала в публікації Ірина.

Що відомо про сім'ю Ірини Федишин?

Син Ірини Федишин Юрій / Instagram / @irynafedyshyn

Ірина Федишин одружена зі своїм продюсером Віталієм Човником. Вона вийшла заміж в 2006 році. Згодом у пари народився син Юрчик, а через декілька років на світ з'явився їх другий нащадок – Олежик. Вони живуть у щасливій сім'ї та майже весь вільний час проводять разом.