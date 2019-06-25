Ірина Білик натякнула на одруження сина та показала його обраницю

Популярна українська співачка Ірина Білик, ймовірно, теж готується до весілля. Згідно з дописом співачки, її 20-річний син Гліб заручився.

Ірина Білик, окрім вокальної кар'єри, є ще й активним блогером. Із прихильниками 49-річна артистка ділиться не тільки творчими планами, але й кадрами з особистого життя. Зокрема, співачка показала ефектні фото з весілля похресниці Аліни Гросу в Італії та свого сина Гліба з дівчиною. Останній допис наштовхнув прихильників на думку про майбутнє весілля первістка Ірини Білик.

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"Наступні на черзі", – загадково написала Ірина Білик, додавши хештеги "Гліб і Аліса", "діти – це диво", "кохання", "я – щаслива мама".

На фото закохані постали у штанних костюмах кольору фуксії та сорочках. Пара ніжно обіймалась, дивлячись у камеру. Допис Ірини Білик з'явився одразу після весільних фото Аліни Гросу, тому у мережі взялись вітати Гліба та Алісу.

Що відомо про дітей Ірини Білик? Співачка Ірина Білик мала чимало зіркових романів та тричі була заміжньою. Від другого чоловіка – манекенника Андрія Оверчука – артистка народила первістка Гліба, якому наразі 20 років. Про хлопця Ірина Білик не розповідає громадськості та вкрай рідко ділиться у мережі знімками з ним.



Наразі співачка щасливо заміжня з фотографом Асланом Ахмадовим. Ірина Білик одружилась у 2015 році та вже у грудні вдруге стала мамою. Маленького Табріза народила сурогатна мама. Хлопчик часто постає у блозі своєї зіркової матусі та вже вперше знявся у кліпі.