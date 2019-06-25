Ірина Білик натякнула на одруження сина та показала його обраницю

1605 Читать новость на русском
Син Ірини Білик одружується
Син Ірини Білик одружується / Instagram / @otdohniua

Популярна українська співачка Ірина Білик, ймовірно, теж готується до весілля. Згідно з дописом співачки, її 20-річний син Гліб заручився.

Ірина Білик, окрім вокальної кар'єри, є ще й активним блогером. Із прихильниками 49-річна артистка ділиться не тільки творчими планами, але й кадрами з особистого життя. Зокрема, співачка показала ефектні фото з весілля похресниці Аліни Гросу в Італії та свого сина Гліба з дівчиною. Останній допис наштовхнув прихильників на думку про майбутнє весілля первістка Ірини Білик. 

Читайте також: Дмитро Коляденко пояснив, чому запропонував одружитись Ірині Білик

"Наступні на черзі", – загадково написала Ірина Білик, додавши хештеги "Гліб і Аліса", "діти – це диво", "кохання", "я – щаслива мама".

На фото закохані постали у штанних костюмах кольору фуксії та сорочках. Пара ніжно обіймалась, дивлячись у камеру. Допис Ірини Білик з'явився одразу після весільних фото Аліни Гросу, тому у мережі взялись вітати Гліба та Алісу. 

Що відомо про дітей Ірини Білик? Співачка Ірина Білик мала чимало зіркових романів та тричі була заміжньою. Від другого чоловіка – манекенника Андрія Оверчука – артистка народила первістка Гліба, якому наразі 20 років. Про хлопця Ірина Білик не розповідає громадськості та вкрай рідко ділиться у мережі знімками з ним. 

Наразі співачка щасливо заміжня з фотографом Асланом Ахмадовим. Ірина Білик одружилась у 2015 році та вже у грудні вдруге стала мамою. Маленького Табріза народила сурогатна мама. Хлопчик часто постає у блозі своєї зіркової матусі та вже вперше знявся у кліпі. 

blog_ava
Як приготувати смачний пиріг з вишнею: простий рецепт випічки
сьогодні
11058
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ірина Білик Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
сьогодні 13:01 Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
7620
Літати дешево? Як наживаються лоукости
сьогодні 11:35 Літати дешево? Як наживаються лоукости
601
Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
24 червня 20:04 Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
Альона Захарова 747
Не свята принцеса: 5 королівських правил, які порушила леді Діана
24 червня 18:21 Не свята принцеса: 5 королівських правил, які порушила леді Діана
Марта Вересюк 1689
Голос Діти 5 сезон 5 випуск вокальні бої: хто покинув проект
24 червня 01:05 Голос Діти 5 сезон 5 випуск вокальні бої: хто покинув проект
827
Новини
Більше новин
Залиште відгук