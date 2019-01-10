Ірина Білик приміряла корсет з прозорою спідницею: фото

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Ірина Білик приміряла корсет з прозорою спідницею: фото
Ірина Білик приміряла корсет з прозорою спідницею: фото / Instagram / @bilyk_iryna

Співачка Ірина Білик засвітила несподівані знімки. Легендарна артистка приміряла прозору спідницю та корсет.

Українська співачка вміє дивувати своїх прихильників в Instagram. Ірина Білик то раптово змінює імідж, фарбуючи волосся в рудий колір, то презентує пісню, яка "зможе об'єднати Україну". 

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Днями зірка вирішила проекспериментувати з образом та додати своєму вигляду пікантності. Ірина Білик приміряла чорну прозору спідницю, корсет та блузу. У вбранні 48-річна артистка засвітила стрункі ноги та підкреслила розкішну фігуру. 

Водночас Ірина Білик обрала не менш ефектний макіяж та зачіску. Перед камерами вона постала з білявим хвилястим волоссям, що мало чималий об'єм. Окрім цього, співачка зробила яскравий макіяж, підвівши губи червоною помадою. 

Ваші вподобання: ноги, груди чи мозок? – запитала Ірина Білик у своїх прихильників.

Наразі невідомо, в якому проекті з'являться ці ефектні фото Ірини Білик. Однак її прихильники були вражені від такого перевтілення артистки та зазначили, що виглядає вона неймовірно. 

Теги: LifeStyle Музика Стиль і мода Ірина Білик
Джерело: 24 Канал
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