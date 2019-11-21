Ірина Білик прийшла на світський захід з Дмитром Коляденком: фото

Українська співачка Ірина Білик та її колишній бойфренд Дмитро Коляденко підігріли цікавість журналістів до особистого життя. На святковому заході журналу Viva! знаменитості разом позували перед камерами.

Для світської події Ірина Білик обрала досить екстравагантний образ. Перед камерами артистка красувалась у червоній сукні з прозорою спідницею, чорному подовженому піджаку, червоних чоботах і капелюсі. А от Дмитро Коляденко постав у чорному вбранні з яскравим декором та кросівках. Обидвоє зірок мали головні убори, які додали особливого стилю їхньому вигляду.

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Ірина Білик з Дмитром Коляденком / Viva!

Проте не вбрання зірок найбільше привернуло увагу журналістів LifeStyle 24. Днями Ірина Білик у мережі опублікувала допис, у якому натякнула на кризу у сімейному житті з фотографом Асланом Ахмадовим.

"Зрозуміла, як багато у мене сильних жінок і дівчат в підписниках, їм не потрібно півзаходів: якщо любов, то вся без залишку, якщо штамп в паспорті, то неодмінно з любов'ю. Які ви в мене молодці! Теж вважаю, що потрібно брати все і не задовільнятися чимось одним. Чи не розмінювати себе на шлюб без кохання. А ось буває так, що люди вже не люблять один одного, але все одно не розлучаються. Іноді через матеріальні вигоди, але частіше – через дітей. А ви змогли б через дитину наплювати на почуття і жити з некоханою людиною?" – написала Ірина Білик, чим збентежила чимало українців.

Що відомо про стосунки Ірини Білик та Дмитра Коляденка

Ірина Білик та Дмитро Коляденко були зарученими і будували стосунки в громадянському шлюбі. Упродовж 4 років хореограф жив зі своєю коханою в одному помешканні та публічно зізнавався їй у коханні. Однак у 2006 році цей роман завершився гучним скандалом, який зірки довгий час не могли погасити. І все ж Ірині Білик та Дмитру Коляденку вдалось налагодити дружні стосунки.

Наразі співачка заміжня та виховує 3-річного сина Табріза, якого народила сурогатна мама. Її чоловік, фотограф Аслан Ахмадов, часто перебуває в Росії, тому з Іриною Білик він може не бачитись місяцями. Відтак, за словами хореографа, він намагається розрадити свою екскохану, а на початку червня 2019 року Дмитро Коляденко публічно освідчився їй.

"Вона реально самотня! Її чоловік в Росії, вони не бачаться місяцями. Якось їй дзвоню: "Біличка, а поїхали на шопінг?". І вона приїхала. Ми пішли в супермаркет, в якому я купив їй продукти. За все заплатив на касі, а вона просто сказала: "Колядеша, зідзвонимось"... Це ж моя бойова подруга! Маю право і каблучки дарувати, і розважати її. У нас же є своя історія. Я любив цю жінку, люблю і буду продовжувати любити", – заявив Дмитро Коляденко.

Освідчення хореограф влаштував під час церемонії Miss Blonde Ukraine-2019. Це вже вшосте Дмитро Коляденко кличе Ірину Білик заміж. Однак вона, як і в попередні рази, каблучку взяла, однак згоди на весілля не дала та продовжила спільно з Асланом Ахмадовим виховувати сина.



Ірина Білик з чоловіком та сином / Instagram / @bilyk_iryna