Ірина Білик розповіла про сурогатне материнство: скільки коштує процедура в Україні

Знаменита українська виконавиця Ірина Білик відверто розповіла про появу свого сина Табріза за допомогою сурогатного материнства. Подробиці свого особистого життя співачка привідкрила в день свого 50-річчя.

Про те, що бажану та довгоочікувану дитину їй з чоловіком азербайджанцем Асланом Ахмадовим подарувала сурогатна матір, Ірина Білик розповіла в інтерв’ю в програмі "Бацман".

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Популярна артистка українського шоу-бізнесу вже декілька років живе в гостьовому шлюбі з фотографом та режисером Асланом Ахмадовим. Чоловік живе та працює в Москві, тому бачаться закохані не надто часто. Пара виховує 4-річного сина Табріза, який народився за допомогою сурогатної матері, адже Білик лікарі вже забороняли народжувати самостійно.



Ірина Білик з сином та чоловіком

Співачка самостійно готувалася стати мамою, втім наслідки від вагітності та пологів могли негативно вплинути на здоров’я артистки.

Через операцію мені заборонили самостійно народжувати. Спочатку я відмовилася від сурогатного материнства, але дуже сильно хотіла дитину, і потім таки погодилася. У цьому немає нічого страшного. У багатьох моїх друзів саме так з'явилися діти. І я навіть раджу тим, хто мріє про дітей, звертатися в клініки, щоб їм допомогли. У кожного свої нюанси і питання, але професіонали можуть допомогти людям,

– розповіла співачка.

Послуги сурогатного материнства обійшлися недешево. За словами артистки, запліднена яйцеклітина декілька разів помирала, тож процедуру приходилося повторювати ще раз. Ірина Білик зізналася, що така процедура – дороге задоволення, але заради сина вона була готова відмовитися від багато чого.

Ті гроші, які я колись збирала, витратила на те, щоб виконати всі процедури, купити всі ліки, зробити уколи. І ось у мене з'явився син. Це просто нереальний космос. Я настільки сильно хотіла дитину, що готова була продати квартиру,

– зазначила співачка.

В Україні послуги сурогатного материнства можуть коштувати 30 тисяч доларів. Виконавиця також прокоментувала про випадки, які бувають у фільмах, буцімто сурогатна матір після народження дитини не хоче віддавати її батькам. Білик зазначила, що в реальному житті з таким не зустрічалася.



Ірина Білик з 4-річним сином Табрізом

"Мені навпаки здається, що жінки хочуть швидше залишити цю ситуацію і зануритися в своє реальне життя, займатися своїми справами. Я ніколи не чула історій, що хтось хоче залишити дітей собі. При сурогатному материнстві одразу підписується документ, що людина відмовляється від дитини. Це ж не їхні діти: клітини і кров взагалі інших людей, тому з юридичного боку все законно і безпечно для батьків, які чекають дитину ", – розповіла співачка.

Зіркова матуся останнім часом почала публікувати фото з сином у своєму інстаграмі. Нагадаємо, що у співачки також є старший 20-річний син Гліб від першого шлюбу.