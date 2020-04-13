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Ірина Білик відверто розповіла про ревнощі чоловіка

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Ірина Білик / Instagram / @bilyk_iryna

Знаменита українська виконавець Ірина Білик у відвертому інтерв'ю зізналася, що коханий азербайджанець Аслан Ахмадов дратується, коли інші чоловіки приділяють їй увагу.

Ірина Білик є однією із найпопулярніших артисток українського шоу-бізнесу. Прихильників чоловічої статі у співачки є чимало, що не довподоби її обранцеві. Про це Ірина розповіла в ефірі програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

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За словами артистки, її коханого дратує тільки одне – красиві чоловіки поряд із нею. За лаштунками концертів до Білик підходять колеги по цеху, музиканти. Аслан ніколи не каже їй нічого при них, проте вдома постійно розпитує хто це був. 

Екскоханий Ірини Дмитро Коляденко полюбляє робити їй коштовні подарунки. Ще один давній друг нещодавно зробив сюрприз у вигляді електромобіля. Проте, незважаючи на ревнощі, до таких проявів уваги Аслан ставиться нормально. 

Ірині подарували машину? Це добре, адже вона визначна артистка і заслуговує на розкішні подарунки. Даруйте діаманти. Я не ревнивий чоловік, бо абсолютно впевнений у собі та Ірі,
– коментує Ахмадов.

Та Білик стверджує, що причиною найбільшої сварки закоханих стали саме ревнощі. Через фанатів Аслав влаштував справжній скандал. 

Він приревнував мене. Одного разу до мене прийшли додому. В кварталі були такі розбірки, що я тоді подумала, що це кінець,
– поділилася співачка. 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи Ірина Білик
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