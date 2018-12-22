Ірина Білик зробила для прихильників сюрприз перед Новим роком

Співачка Ірина Білик вирішила зробити для всіх прихильників сюрприз та несподівано презентувала нову пісню. У новорічному треку знаменитість привітала всіх з прийдешніми святами.

За словами артистки, "З Новим роком, Україно!" – це не просто чергова композиція, яку прослухають меломани. Ірина Білик зізналась, що може принести казку в кожну домівку.

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"Я хочу подарувати Україні нову пісню з Новорічним назвою і побажанням "З Новим роком, Україно!" Цього разу я хочу вкласти навіть в назву пісні зовсім інший меседж", – зізналась вона.

Артистка додала, що 2019 рік повинен стати для українців насправді новим – "без війни, без сліз та політичних чвар". Сама ж композиція Ірини Білик, як переконує співачка, здатна об'єднати Україну.

"Я впевнена, що після того, як цю пісню прослухають усі українці, настане чарівний час і в нашу країну прийде світле, яскраве, веселе і прекрасне життя. Я впевнена, що ця пісня чарівна, і вона принесе успіх кожному з нас і всій Україні", – запевнила Ірина Білик.

Слухайте нову пісню Ірини Білик "З Новим роком, Україно!" (аудіо):