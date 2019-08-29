Ірина Данилевська розповіла, хто після неї може очолити Ukrainian Fashion Week

Прихильники Ukrainian Fashion Week не можуть й уявити захід без голови оргкомітету та його співзасновниці Ірини Данилевської. В ексклюзивному інтерв'ю проєкту "Життя зі смаком" від радіо Nostalgie вона розповіла, хто може зайняти її місце.

Як відомо, Ірина Данилевська присвятила понад 20 років розвитку української моди та популяризації Ukrainian Fashion Week. Тепер відома українка не приховує, що шукає людину, яка могла б замінити її на поважній посаді.

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В інтерв'ю Ірина Данилевська розповіла, що новий голова оргкомітету події, скоріш за все, буде з її близького оточення. До свого наступника вона має кілька критеріїв, які допоможуть і надалі утримувати успіх Ukrainian Fashion Week. Зокрема, наступний організатор Тижня моди повинен бути порядним, а також розуміти, як рухається українська фешн-індустрія і як вона виглядає в контексті світової.

Близькі мені люди зазвичай мають хороші професійні якості, мені в цьому дуже пощастило. Тому той, хто буде керувати Тижнем моди після мене, а я сподіваюсь, що це буде дуже скоро, це буде людина, з якою я працюю, людина, яку я добре знаю і якій абсолютно довіряю,

– розповіла Ірина Данилевська.

Не уникнула відома українка й питання про плани на майбутнє. Ірина Данилевська зізналась, що планує присвятити свій час благодійності. Наразі деталей свого проєкту вона не розголошує, однак переконує, що він цікавий та дуже важливий для неї.

Дивіться повне інтерв'ю Ірини Данилевської в проєкті "Життя зі смаком": відео

Ukrainian Fashion Week – грандіозна фешн-подія, яка відбувається двічі на рік. Тиждень моди в Україні вперше провели у 1997 році. Відтоді захід доводили до світових стандартів. У рамках престижної події знані вітчизняні дизайнери презентують публіці свої колекції. Окрім цього, Тиждень моди – можливість молодим модельєрам заявити про себе.



Упродовж 22 років організацією фешн-події займається Ірина Данилевська. Саме завдяки їй про українську моду почули за кордоном: на Тиждень моди в Україну запрошують іноземних журналістів, які допомагають дизайнерам отримувати популярність за кордоном. Наразі Ukrainian Fashion Week є однією з найгучніших світських подій, яку відвідують понад 200 тисяч людей.