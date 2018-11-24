Ірина Федишин готує масштабне шоу у Києві: деталі виступу

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Ірина Федишин дасть концерт у Києві
Ірина Федишин дасть концерт у Києві / Прес-служба

Українська співачка Ірина Федишин готується до грандіозного концерту, який запланований на 27 грудня. Виступ запальної білявки пройде у столичному "Палаці Україна".

Як повідомляють представники співачки, для організації справжнього європейського шоу, яке надовго запам'ятається прихильникам яскравими постановками, використали понад 50 тонн обладнання. До підготовки грандіозного виступу Ірина Федишин залучила одних з підрядників пісенного конкурсу "Євробачення". Відтак концерт талановитої артистки обіцяє бути ефектним. 

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Масштабні декорації, п’ять машин техніки, видовищні постановки, над якими працюють кращі режисери, світлове та відео шоу – саме цим дивуватиме Ірина Федишин на концерті "Білі троянди". 

Ірина Федишин
Ірина Федишин виступить в Києві / прес-служба

Співачка Ірина Федишин проведе грандіозний концерт
Співачка Ірина Федишин проведе грандіозний концерт / прес-служба

Ірина Федишин
Виступ Ірини Федишин / прес-служба

Зазначимо, що шоу Ірини Федишин у Києві 27 листопада має всі шанси перевершити успіх минулорічного, оскільки виступ ввійшов до Топ-10 найочікуваніших концертів столиці.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Анонс
Джерело: 24 Канал
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