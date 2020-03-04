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Ірина Федишин поділилася секретом краси та розповіла про успіх

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Співачка Ірина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Знаменита українська виконавиця Ірина Федишин у свої 33 роки виглядає неперевершено. Її стрункій фігурі можуть позаздрити багато жінок. Співачка розповіла, як тримає себе у формі та зізналася, у чому вбачає успіх.

Ірина Федишин активно займається розвитком своєї кар'єри, багато гастролює та виховує двох синів. На сцені артистка завжди виглядає неперевершено і не соромиться одягати відверте вбрання, яке підкреслює її струнку та спокусливу фігуру. У відвертому інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" знаменитість розповіла, як харчується та підтримує спортивну форму, а також поділилася, що для неї є успіху.

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33-річна Ірина зі зростом 167 сантиметрів важить 56 кілограмів. Вона часто хизується фігурою у бікіні чи іншому відвертому вбранні. Зірка не боїться експериментувати з образами, проте зазначає, що стежить за харчуванням, щоб все було в розумних межах.

Стараюся, щоб в раціоні було менше смаженого, мучного, а побільше фруктів, овочів та іншої коричної їжі,
– розповіла Ірина.

Зірка також зізналася, що ніколи не робила пластичних операцій, проте не ставиться до них негативно. 

Всі ми старіємо, проте якщо дівчина в 20 років робить пластику, то я вважаю, що це нерозумно. Природню красу нічим не заміниш. Але якщо з часом з'являється якась глибока морщина, то звісно, що можна її забрати,
– зазначила артистка.

Успіх зірка вбачає в батьках, які підтримували її на початку кар'єри, в чоловікові, який завжди поруч, та в дітях, які стали для нею сенсом життя. Ірина зазначила, що у виборі між сім'єю та творчістю, вона завжди вибере перше.

Є речі, що не продаються. Популярність і слава сьогодні є, а завтра їх може не бути. Батьки, діти, любов, повага – це мій пріоритет в житті. Я щаслива людина, бо в мене все це є,
– сказала співачка.

Ірина Федишин у програмі "Зірковий шлях": дивіться відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Краса LifeStyle
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