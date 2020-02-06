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Ірина Федишин показала свого батька: зворушливе фото

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Ірина Федишин з батьком / Instagram / @irynafedyshyn

Відома українська виконавиця Ірина Федишин вирішила зробити батькам сюрприз. Після святкування свого дня народження в сніжному Буковелі, зірка відправилася в теплі краї разом із сім'єю.

Ірина Федишин із родиною відпочиває в жаркому Дубаї. Сьогодні, 6 лютого, у її батька день народження, яке вони відзначають у відпустці. Про це співачка розповіла на своїй інстаграм-сторінці.

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Артистка поділилася світлиною з батьком, під якою написала теплі слова привітання.

Хай Господь дарує міцне здоров'я та довгі роки життя! Тато, люблю вас дуже сильно! Дякую за вашу турботу, добро, мудрість! Саме батько є моїм першим вчителем музики! Перші акорди та основи сольфеджіо! Перша пісня з назвою "Квітка", яку тато написав для мене. Він у мене найкращий,
– пише Ірина.

Ірина Федишин з батьком
Ірина Федишин з батьком в Дубаї / Instagram / @irynafedyshyn

Ірина Федишин з батьком
Ірина Федишин з батьком / Instagram / @irynafedyshyn

Також зірка опублікувала фото з дітьми та особисті знімки з відпочинку.

Ірина Федишин з сином
Ірина Федишин з сином / Instagram / @irynafedyshyn

Ірина Федишин з сином
Ірина Федишин в Дубаї з сином / Instagram / @irynafedyshyn

Ірина Федишин
Ірина Федишин на відпочинку / Instagram / @irynafedyshyn​

Ірина Федишин в Дубаї
Ірина Федишин в Дубаї / Instagram / @irynafedyshyn

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle
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