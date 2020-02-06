Ірина Федишин показала свого батька: зворушливе фото

Відома українська виконавиця Ірина Федишин вирішила зробити батькам сюрприз. Після святкування свого дня народження в сніжному Буковелі, зірка відправилася в теплі краї разом із сім'єю.

Ірина Федишин із родиною відпочиває в жаркому Дубаї. Сьогодні, 6 лютого, у її батька день народження, яке вони відзначають у відпустці. Про це співачка розповіла на своїй інстаграм-сторінці.

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Артистка поділилася світлиною з батьком, під якою написала теплі слова привітання.

Хай Господь дарує міцне здоров'я та довгі роки життя! Тато, люблю вас дуже сильно! Дякую за вашу турботу, добро, мудрість! Саме батько є моїм першим вчителем музики! Перші акорди та основи сольфеджіо! Перша пісня з назвою "Квітка", яку тато написав для мене. Він у мене найкращий,

– пише Ірина.



Ірина Федишин з батьком в Дубаї / Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин з батьком / Instagram / @irynafedyshyn

Також зірка опублікувала фото з дітьми та особисті знімки з відпочинку.



Ірина Федишин з сином / Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин в Дубаї з сином / Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин на відпочинку / Instagram / @irynafedyshyn​