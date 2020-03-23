Ірина Федишин показала, як зробити захисну маску в домашніх умовах: відео

Відома українська виконавиця Ірина Федишин в складний для всіх українців час висловила слова підтримки і показала, як зробити захисну маску в домашніх умовах з серветок за дві хвилини.

Настав час, коли світ зупинився. З'явилася можливість побути вдома з рідними, зайнятися тими справами, які постійно відкладали на потім. Співачка Ірина Федишин також показала, що робить вдома на карантині. Зірка продемонструвала, як виготовляє захисну маску, яка може зменшити ризик інфікування.

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Як відомо, в Україні немає необхідної кількості медичних масок, щоб вистачило всьому населенню. Проте, якщо ви не знайшли захисної маски в аптеці – не засмучуйтеся. Ірина показала чудовий метод, за допомогою якого можна зробити її в домашніх умовах з матеріалів, що є в кожного.

Вам знадобиться три серветки та дві резинки. Виготовлення такої маски займає всього лишень дві хвилини. Зірка зауважила, що вона не краща за звичайну медичну, проте є чудовою альтернативою їй, якщо вдома немає іншої. Проте Ірина зазначила, що вона може слугувати не довго – приблизно 30 хвилин.

Зазначимо, в Україні станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли. Найгірша ситуація в Києві. Там підтвердили 29 інфікувань. У світі зафіксовано майже 344 000 випадків зараження коронавірусом. Майже 15 000 людей померли, майже 100 000 одужали. Людей закликають самоізолюватися, щоб зменшити ризик зараження.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу