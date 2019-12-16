Ірина Федишин потрапила в ДТП на Рівненщині: подробиці аварії

Аварія сталася вночі, коли українська співачка разом з командою поверталася з концерту в Шепетівці, що на Хмельниччині. На швидкості у автомобіль зірки влетів пасажирський бус. На місце події викликали швидку, а всю ніч Ірина провела в лікарні.

Про прикру пригоду українська попспівачка повідомила на офіційній сторінці в інстаграмі. Зірка опублікувала моторошні фото аварії та детально розповіла, як та з яких причин сталася ДТП. Вона поспішила заспокоїти схвильованих шануваньників, що зараз її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Вчора, повертаючися з концерту о 00:45 ночі, ми потрапили в аварію. Це дуже страшно... Ми готувалися здійснювати маневр, включивши заздалегідь лівий поворот. У цей же час інший пасажирський бус, перетнувши суцільну смугу, на швидкості "влетів" у наше авто. Удар був чималої сили. Через біль у м’язах, викликали швидку та провели ніч у лікарні. На щастя, все обійшлося травмами середньої важкості і шоком. Слава Богу, всі живі і здорові,

– повідомила знаменитість.

У наслідок аварії чоловік та продюсер популярної співачки Віталій Човник отримав значні травми – струс мозку та травму ноги. Зараз Він госпіталізований до однієї з лікарень Львова. Сама Ірина Федишин відбулася забоями.

Знаю точно: народився у сорочці,

– написав Віталій у фейсбуці.