Ірина Федишин презентувала чуттєвий кліп на пісню "Душа": відео

Українська співачка Ірина Федишин перед 8 березня зробила сюрприз для своїх прихильників. Артистка презентувала нову авторську пісню "Душа" та чуттєвий кліп до неї.

Відео з'явилось на ютуб-каналі зірки 6 березня та вже встигло привернути увагу меломанів. У кліпі "Душа" Ірина Федишин спільно з режисеркою Оленою Вінярською хотіли показати, що відчуває жінка у моменти закоханості.

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"Ця пісня про емоції закоханості, про те, що відчуває душа у ці пристрасні моменти кохання. Душа – це найголовніше, що є в людині, душею закохуємось, душею пробачаємо, душею любимо. Погляд показує силу душі. Адже закохатися можна в красу, але полюбити лише тільки душу", – поділилась Ірина Федишин.

Для зйомок ефектного кліпу співачка обрала чорне вбрання з поясом, яке підкреслювало її струнку фігуру та оголювало плече. Ірина Федишин запросила манекенника, який зіграв роль її обранця.

Дивіться кліп до пісні Ірини Федишин – "Душа": відео

Ірина Федишин – "Душа": текст пісні

Як я хочу розказати тобі

Що в мому серці

Але як це зветься

Не знаю

Як я хочу розказати тобі

Що для мене твоє серце

Найрожче у житті

Немає на світі слів таких

Приспів:

Я душа твоя

Радість ти моя

Ти для мене сонце, небо

І не можу я без тебе

Як я хочу розказати тобі

Що на небі зорі

Є не випадково

Для тебе

Як я хочу відчувати твої

Сказані слова й кохати

А поруч ти

Немає на світі слів таких

Приспів