Ірина Федишин презентувала чуттєвий кліп на пісню "Душа": відео
Українська співачка Ірина Федишин перед 8 березня зробила сюрприз для своїх прихильників. Артистка презентувала нову авторську пісню "Душа" та чуттєвий кліп до неї.
Відео з'явилось на ютуб-каналі зірки 6 березня та вже встигло привернути увагу меломанів. У кліпі "Душа" Ірина Федишин спільно з режисеркою Оленою Вінярською хотіли показати, що відчуває жінка у моменти закоханості.
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"Ця пісня про емоції закоханості, про те, що відчуває душа у ці пристрасні моменти кохання. Душа – це найголовніше, що є в людині, душею закохуємось, душею пробачаємо, душею любимо. Погляд показує силу душі. Адже закохатися можна в красу, але полюбити лише тільки душу", – поділилась Ірина Федишин.
Для зйомок ефектного кліпу співачка обрала чорне вбрання з поясом, яке підкреслювало її струнку фігуру та оголювало плече. Ірина Федишин запросила манекенника, який зіграв роль її обранця.
Дивіться кліп до пісні Ірини Федишин – "Душа": відео
Ірина Федишин – "Душа": текст пісні
Як я хочу розказати тобі
Що в мому серці
Але як це зветься
Не знаю
Як я хочу розказати тобі
Що для мене твоє серце
Найрожче у житті
Немає на світі слів таких
Приспів:
Я душа твоя
Радість ти моя
Ти для мене сонце, небо
І не можу я без тебе
Як я хочу розказати тобі
Що на небі зорі
Є не випадково
Для тебе
Як я хочу відчувати твої
Сказані слова й кохати
А поруч ти
Немає на світі слів таких
Приспів
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