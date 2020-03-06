24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Ірина Федишин презентувала чуттєвий кліп на пісню "Душа": відео

- Читать новость на русском
Ірина Федишин презентувала новий кліп "Душа": відео і текст пісні / Facebook / @ifedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин перед 8 березня зробила сюрприз для своїх прихильників. Артистка презентувала нову авторську пісню "Душа" та чуттєвий кліп до неї.

Відео з'явилось на ютуб-каналі зірки 6 березня та вже встигло привернути увагу меломанів. У кліпі "Душа" Ірина Федишин спільно з режисеркою Оленою Вінярською хотіли показати, що відчуває жінка у моменти закоханості. 

Читайте також: Ірина Федишин відверто розповіла про своє дитинство

"Ця пісня про емоції закоханості, про те, що відчуває душа у ці пристрасні моменти кохання. Душа – це найголовніше, що є в людині, душею закохуємось, душею пробачаємо, душею любимо. Погляд показує силу душі. Адже закохатися можна в красу, але полюбити лише тільки душу", – поділилась Ірина Федишин. 

Для зйомок ефектного кліпу співачка обрала чорне вбрання з поясом, яке підкреслювало її струнку фігуру та оголювало плече. Ірина Федишин запросила манекенника, який зіграв роль її обранця.

Дивіться кліп до пісні Ірини Федишин – "Душа": відео 

Ірина Федишин – "Душа": текст пісні 

Як я хочу розказати тобі
Що в мому серці
Але як це зветься
Не знаю
Як я хочу розказати тобі
Що для мене твоє серце
Найрожче у житті
Немає на світі слів таких

Приспів:
Я душа твоя
Радість ти моя
Ти для мене сонце, небо
І не можу я без тебе

Як я хочу розказати тобі
Що на небі зорі
Є не випадково
Для тебе
Як я хочу відчувати твої
Сказані слова й кохати
А поруч ти
Немає на світі слів таких

Приспів

Година запитань до уряду в Раді: онлайн-трансляція
сьогодні
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 14:12 Подарунки колегам на 8 березня: що саме обрати
Квітослава Туз
сьогодні 12:51 Тілль Ліндеманн приїхав у Київ з концертом: що варто знати про вокаліста гурту Rammstein
Юлія Турелик
5 березня 20:27 Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
Квітослава Туз
5 березня 19:09 Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
Уляна Журба
5 березня 17:08 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
Квітослава Туз
Новини
Більше новин
Залиште відгук