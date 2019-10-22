Ірина Федишин приміряла пікантні вбрання в новому кліпі: запальне відео

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Ірина Федишин презентувала кліп "Просто танцюй"
Ірина Федишин презентувала кліп "Просто танцюй" / Скріншот з відео

Українська співачка Ірина Федишин підкорила прихильників новою відеороботою. Артистка презентувала кліп на пісню "Просто танцюй", який створила у колаборації з діджеєм Bakun.

Ролик з'явився на ютуб-каналі співачки та одразу ж привернув увагу користувачів мережі. Все тому, що відео було дуже яскравим, а Ірина Федишин залюбки приміряла звабливі мінівбрання, які підкреслили її струнку фігуру та довгі ноги. 

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Сама артистка не приховує, що колаборація з діджеєм була вже налагоджена. Однак цього разу музикант втілив нові ідеї у треку "Просто танцюй" та спільно з Іриною Федишин знявся в ефектному відео.

Він вже видавав цей трек, але цього разу він зробив нову версію цієї пісні і запропонував мені втілити у життя усі нові ідеї. Я з радістю погодилася!
– зізналась Ірина Федишин.

Яскравий кліп артистам допомогла створити режисер Олена Вінярська. За словами Ірини Федишин, ритмічну пісню вони хотіли доповнити простим сюжетом. Тому творча команда на прикладі артистки показала, що у житті потрібно всі події сприймати з оптимізмом і "просто танцювати".

"Чи зламалися підбори, чи підгорів омлет, а ти просто танцюй, просто живи з посмішкою! Знімальний процес тривав майже добу. Було дуже весело танцювати разом з Bakunom, і кататися у нього на плечах. А ще ламати підбори на знімальному майданчику і розмальовувати себе червоною помадою", – поділилась Ірина Федишин.

Дивіться новий кліп Ірини Федишин та Bakun – "Просто танцюй": відео

Ірина Федишин та Bakun – "Просто танцюй": текст пісні

Приспів:
Іди ти просто танцюй!
Просто танцюй!
Просто танцюй!
І своїм тілом малюй!
Тілом малюй!
Тілом малюй! / (2)

Іди ти просто та
Іди ти просто танцюй
Іди ти просто

Моє місто не спить,
Прокидається.
І вночі тільки все
Починається.
Я запалюю, я запалюю.
Відриваються всі,
Ніби в космосі,
Легко так закрутилось
В мене в голові,
Я співаю тобі, я співаю!

Приспів:

Іди ти просто танцюй!
Просто танцюй!
Просто танцюй!
І своїм тілом малюй!
Тілом малюй!
Тілом малюй! / (2)

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Музика
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