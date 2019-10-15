Ірина Федишин розповіла, чи запрошують її з гастролями у Росію

Українська співачка Ірина Федишин дала відверте інтерв’ю, у якому пояснила свою позиції щодо Росії та поділилась, чи запрошували її з виступами до країни-агресора.

На запитання журналіста видання "Сегодня", як співачка ставиться до російськомовних пісень, адже у її репертуарі можна зустріти лише композиції українською мовою, вона відповіла, що абсолютно позитивно.

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"Так склалося, що у нас в Україні багато російськомовного населення, але я щаслива, що зараз все змінюється. Я абсолютно не засуджую тих людей, які так виросли і говорять російською. Коли я приїжджаю на гастролі в різні міста нашої країни, українські пісні сприймаються "на ура", і люди намагаються говорити українською. Не завжди у них виходить, але душа радіє, що Україна розвивається в правильному руслі", – зазначила артистка.

Водночас Федишин зізналась, що виступати в Росію її запрошували, але у неї, як і в Олега Винника, є принципова позиція туди не їхати.

Я не проти російської мови, але відразу виникає асоціація з Росією, а ця тема дуже болюча для нашої країни в зв'язку з тим, що відбувається зараз. Виступати в Росію мене запрошували, і мене це так здивувало – навіщо туди запрошують Ірину Федишин? Але, безумовно, я відмовилася. У мене своя чітка громадянська позиція,

– наголосила Ірина Федишин.

Щодо Олега Винника, то журналіст не оминув питання про можливе возз’єднання виконавців для спільного хіта, але ці чутки співачка спростувала: "Мені приємно, що слухачі чекають дует, але поки ми це не планували. Немає часу! У Олега щільний концертний графік, та й у мене він непростий. Іноді людям з боку важко повірити в те, що дійсно немає часу навіть з друзями зустрітися, не те щоб пісню записати".