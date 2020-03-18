Ірина Федишин розповіла, що її діти роблять під час карантину

В Україні ввели застережні заходи через пандемію коронавірусу, зокрема, всі навчальні заклади перейшли на дистанційну освіту. Зіркові батьки одні за одним показують, як проводять час зі своїми нащадками. Винятком не стала і Ірина Федишин.

На офіційній інстаграм-сторінці вона розмістила цікавий допис до карантину. Ірина Федишин вирішила дати пораду батькам, як розважати дітей під час карантину. Співачка зізналась, що щодня придумує для своїх синів заняття: малювання, ліплення з пластиліну, читання казок та різні ігри з іграшками. Тому їхнє дозвілля проходить не в Інтернеті.

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"Головне – обмежити їхнє сидіння в Інтернеті. У моєму випадку, коли я часто буваю на гастролях, карантин зовсім не страшний. Навпаки – це час, коли я більше можу побути разом із дітьми і приділити їм увагу. А ще – це час, коли можна більше позайматися творчістю. Адже у мене вдома є фортепіано, за яким я часто пишу пісні", – розповіла Ірина Федишин.

Через пандемію коронавірусу у школах скасували заняття, тому старший син Ірини Федишин продовжує навчатись дистанційно. Зіркова матуся переконує: дитина відповідально поставилась до цього та виконує домашні завдання від вчителів.

"Старший син Юрчик тепер робить зі мною уроки. Адже карантин – це не канікули. У нас навчання у Viber. Все виконане домашнє завдання ми фотографуємо і скидаємо вчителю. Юрчик ставиться до цього нормально і розуміє, що навчання – це його обов'язок. Ми намагаємося придумувати різні заняття дітям, щоб вони менше часу проводили в гаджетах. У нас є часовий ліміт, який встановлено на телефоні і блокує його", – додала вона.

Як відомо, 13 березня в Україні ввели карантин. Упродовж 3 тижнів заборонено проводити масові події, не будуть працювати кінотеатри, театри та стадіони. До початку квітня закритими залишатимуться спортивні клуби та заклади індустрії краси. Водночас господарські продуктові магазини, аптеки та АЗС працюватимуть у звичному режимі. Як поводитись під час каратину в крамницях – дивіться в інфографіці 24 Каналу.



Як поводитися в черзі під час карантину / Інфографіка 24 каналу