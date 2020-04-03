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Ірина Федишин розповіла, як чоловік допоміг їй побудувати кар'єру

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Ірина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Відома українська співачка Ірина Федишин відверто розповіла, що її усіх у великій мірі заслуга чоловіка Віталія Човника, який вже понад 15 років є її продюсером.

Чооловіки часто допомагають своїм дружинам будувати кар'єру. Це стосується і коханих відомих артисток. Зокрема, Віталій Човник допоміг своїй обраниці Ірині Федишин заявити про себе та стати однією із зірок українського шоу-бізнесу. Про це виконавиця розповіла в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

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Знайомство Віталія та Ірини відбулося на одному із концертів. Тоді вона ще виступала у складі маловідомого колективу. Через пів року він зробив їй пропозицію руки і серця. Покинув роботу в Івано-Франківську та переїхав до Львова, щоб розвивати співочу кар'єру коханої.

Віталій дуже наполегливий, як виявилося. І я йому вдячна за все, що він робить. Тому що все, до чого ми дійшли, це великою мірою його заслуга,
– розповіла артистка.

Ірина зізналася, що саме Човник знаходив спонсорів для перших виступів та реклами. Він навіть створив журнал, на обкладинці якого постала Федишин. 

"У мене дуже ідейний чоловік. Половина журналу було про Ірину Федишин, а половина журналу – реклама. Тобто ми ходили в якісь ресторани, якісь візитні карточки, підприємства і ми всім розказували, як ми цей журнал будем просувати. Зрозуміло, що ніхто не буде купляти журнал про Ірину Федишин. Ми розносили примірники по підприємствах. Відповідно буде реклама і вам, і нам. Представники компанії подивляться, що якась там Ірина Федишин і вирішить запросити її на коропоратив. Ось такими методами і робили рекламу", – поділилася виконавиця.

Коли про співачку Ірину Федишин дізналася західна Україна, то Віталій прийняв рішення усі зароблені вкласти у рекламу майбутнього концерту у палаці "Україна". Також чоловік не побоявся взяти у банку позику для цього. Зірка зазначає, що на цьому концерті вони нічого не заробили, проте він став чудовою можливістю заручитися більшою аудиторією прихильників. 

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові романи LifeStyle
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