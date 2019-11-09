Ірина Федишин розповіла, як познайомилась зі своїм чоловіком

Українська співачка Ірина Федишин підкорила історією свого кохання. Артистка пригадала, як познайомилась зі своїм чоловіком, продюсером Віталієм Човником, та як він освідчився їй у коханні.

Про це зірка відверто розповіла у програмі "Життя відомих людей". За словами Ірини Федишин, знайомство відбулось випадково, коли вона навчалась у Львові на економічному факультеті. Тоді артистка писала авторські пісні та їздила з ними на провінційні фестивалі. Не відмовлялась Ірина Федишин і від виступів на корпоративах та радіостанціях.

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На одному з концертів у Бучачі артистка й зустріла чоловіка, який тоді працював музичним редактором в Івано-Франківську. Він запропонував Ірині Федишин співпрацю, від якої вона не відмовилась.

"Концерт був у Бучачі. Я тоді виступала, а Віталій працював музичним редактором на одній радіостанції в Івано-Франківську. Йому дуже сподобався мій виступ, і він прийшов взяти пісні для того, щоб крутити їх на радіостанції. Потім він дуже довго мені надзвонював, і я думала, чого він мені телефонує. Він у Франківську, я у Львові, як то таке буде зустрічання?" – згадала Ірина Федишин.

Хоч залицяння чоловіка артистка не сприймала серйозно, наполегливість Віталія Човника все ж підкорила її. В Ірині Федишин він побачив не тільки тендітну дівчину, але й успішну артистку. Тому, не вагаючись, взявся допомагати їй у вокальній кар'єрі.

Створити сім'ю Віталій запропонував коханій вже за пів року після початку роману. Освідчився він Ірині Федишин у львівській кав'ярні та залучив до цієї події офіціантів закладу.

Ми просто вечеряли, і в один момент він покликав офіціанта, який приніс на підносі квіти і коробочку з обручкою,

– зізналась співачка.

Артистка відповіла згодою та вже 15 років може називати себе щасливою дружиною. Подружжя виховує двох синів – Юрія та Олега. І якщо на сцені Ірина Федишин демонструє розкішні образи поп-діви, то вдома виконує всю роботу матусі, забирає та відводить дітей до школи і садочка.