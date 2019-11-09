Ірина Федишин розповіла, як познайомилась зі своїм чоловіком

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Ірина Федишин розповіла про особисте життя
Ірина Федишин розповіла про особисте життя / Instagram / @irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин підкорила історією свого кохання. Артистка пригадала, як познайомилась зі своїм чоловіком, продюсером Віталієм Човником, та як він освідчився їй у коханні.

Про це зірка відверто розповіла у програмі "Життя відомих людей". За словами Ірини Федишин, знайомство відбулось випадково, коли вона навчалась у Львові на економічному факультеті. Тоді артистка писала авторські пісні та їздила з ними на провінційні фестивалі. Не відмовлялась Ірина Федишин і від виступів на корпоративах та радіостанціях. 

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На одному з концертів у Бучачі артистка й зустріла чоловіка, який тоді працював музичним редактором в Івано-Франківську. Він запропонував Ірині Федишин співпрацю, від якої вона не відмовилась. 

"Концерт був у Бучачі. Я тоді виступала, а Віталій працював музичним редактором на одній радіостанції в Івано-Франківську. Йому дуже сподобався мій виступ, і він прийшов взяти пісні для того, щоб крутити їх на радіостанції. Потім він дуже довго мені надзвонював, і я думала, чого він мені телефонує. Він у Франківську, я у Львові, як то таке буде зустрічання?" – згадала Ірина Федишин.

Хоч залицяння чоловіка артистка не сприймала серйозно, наполегливість Віталія Човника все ж підкорила її. В Ірині Федишин він побачив не тільки тендітну дівчину, але й успішну артистку. Тому, не вагаючись, взявся допомагати їй у вокальній кар'єрі. 

Створити сім'ю Віталій запропонував коханій вже за пів року після початку роману. Освідчився він Ірині Федишин у львівській кав'ярні та залучив до цієї події офіціантів закладу.

Ми просто вечеряли, і в один момент він покликав офіціанта, який приніс на підносі квіти і коробочку з обручкою,
– зізналась співачка. 

Артистка відповіла згодою та вже 15 років може називати себе щасливою дружиною. Подружжя виховує двох синів – Юрія та Олега. І якщо на сцені Ірина Федишин демонструє розкішні образи поп-діви, то вдома виконує всю роботу матусі, забирає та відводить дітей до школи і садочка. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Зіркові романи
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