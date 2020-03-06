Ірина Федишин відверто розповіла про своє дитинство

Українська співачка Ірина Федишин дала відверте інтерв'ю, в якому не оминула питань про дитинство. Артистка зізналась, що тільки мріяти могла про вокальну кар'єру, адже жила в гуртожитку з батьками.

Тепер Ірина Федишин – одна з відомих українських співачок, яка організовує масштабні тури та дивує прихильників все новими кліпами. Однак у дитинстві зірка стикнулась з багатьма випробуваннями. Зокрема, як вона розповіла у програмі "Зірковий шлях", вони жили в гуртожитку, а мама їздила на заробітки в Італію.

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Ми в принципі жили в гуртожитку, мріяли мати своє якесь житло. У нас була одна кімната, а сім’я розросталась. Мама, як і всі наші жінки, працювала на прибиранні в Італії. Я дуже болісно це переносила, бо я мамина донечка, вона – моя найкраща подруга. Я так ридала. Але я дуже щаслива, що мама дотримала свого слова. Бо вона мені обіцяла, що тільки пів року там буде, і дійсно повернулась через цей час,

– розповіла Ірина Федишин.

Перед від'їздом мама співачки залишила рецепти, які її батько повторював на кухні. І хоч всі страви смакували по-іншому, Ірина Федишин з братом не голодували.

"Вона залишила ці рецепти на холодильнику та поїхала. А тоді ж не було телефонів, можливості спілкуватися, як тепер. Тато щось не побачив, де ті рецепти стояли, обшукав всю хату, але не знайшов. Варив за власними. У нас в кожній зупці були макарони, навіть борщ з макароном варився. Зате ми з братом не були голодні. Я завжди була така старша сестра, за все відповідала. Опікувалась і його навчанням, і своїм. Пам’ятаю, коли мама приїхала, радості не було меж", – згадала вона.

Наразі артистка може похизуватись чималою кар'єрою та десятками композицій. Однак Ірина Федишин не приховує: секретом успіху є її сім'я, яка завжди буде в пріоритеті.

"У цьому житті є речі, які не купляються і не продаються. Тому що популярність, слава – це такі речі, які сьогодні є, а завтра немає. А сім’я, родина, діти, любов, увага – ось це пріоритет у житті, це найважливіше. Я люблю свою роботу. Насправді я дуже щаслива людина, тому що в мене дійсно є все, чого я хочу", – додала Ірина Федишин.