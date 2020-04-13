Ірина Федишин вразила схожістю зі своєю мамою: фото

Популярна українська співачка Ірина Федишин не оминула нагоди привітати своїх прихильників з Вербною неділею. У мережі вона опублікувала чарівне фото, приголомшивши всіх схожістю зі своєю мамою.

12 квітня православні християни відзначали Вербну неділю. Чимало українців у цей день не порушили умов карантину та залишились вдома. Однак, як повідомляли журналісти 24 Каналу, були й такі, хто відвідав богослужіння та й не думав зберігати дистанції.

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А от Ірина Федишин вирішила провести свято у сімейному колі. Зірка з чоловіком та синами поїхали на дачу, де зустрілись з батьками. Артистка не опустила нагоди зробити спільні фото з мамою – Лесею Федишин, які залюбки опублікувала у мережі. Красуні позували у яскравому вбранні та з вербовими гілочками.

Однак прихильники звернули увагу не на образи представниць родини Федишин, а на їхню неймовірну схожість. "Дуже подібні", "Ви як сестри", "Копія мами, дуже красиві", – написали підписники блогу.

Окрім цього, Ірина Федишин зробила святковий знімок з чоловіком Віталієм Човником та двома синами.

"Ніщо так не зігріває, як тепло наших рідних", – лаконічно написала Ірина Федишин.