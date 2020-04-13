24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Ірина Федишин вразила схожістю зі своєю мамою: фото

- Читать новость на русском
Ірина Федишин з мамою / Instagram / @irynafedyshyn

Популярна українська співачка Ірина Федишин не оминула нагоди привітати своїх прихильників з Вербною неділею. У мережі вона опублікувала чарівне фото, приголомшивши всіх схожістю зі своєю мамою.

12 квітня православні християни відзначали Вербну неділю. Чимало українців у цей день не порушили умов карантину та залишились вдома. Однак, як повідомляли журналісти 24 Каналу, були й такі, хто відвідав богослужіння та й не думав зберігати дистанції. 

Дивіться також: Катя Осадча та Ірина Федишин показали, як проводять Вербну неділю вдома: фото та відео

А от Ірина Федишин вирішила провести свято у сімейному колі. Зірка з чоловіком та синами поїхали на дачу, де зустрілись з батьками. Артистка не опустила нагоди зробити спільні фото з мамою – Лесею Федишин, які залюбки опублікувала у мережі. Красуні позували у яскравому вбранні та з вербовими гілочками.

Однак прихильники звернули увагу не на образи представниць родини Федишин, а на їхню неймовірну схожість. "Дуже подібні", "Ви як сестри", "Копія мами, дуже красиві", – написали підписники блогу. 

Окрім цього, Ірина Федишин зробила святковий знімок з чоловіком Віталієм Човником та двома синами. 

"Ніщо так не зігріває, як тепло наших рідних", – лаконічно написала Ірина Федишин.

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Великдень Зіркові батьки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:10 Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
Квітослава Туз
11 квітня 14:53 Від "Караоке на Майдані" до Євробачення: цікаві факти про творчість MELOVIN, які вражають
11 квітня 11:34 Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
Юлія Михайлова
11 квітня 10:32 Алессандрі Амбросіо – 39! 4 секрети краси від екс-"ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда
10 квітня 18:30 Найкращі фільми 2020 року, які вже доступні в онлайн
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин