Ірина Федишин: "Я дуже щаслива, що маю хороший тил"

Ірина Федишин – одна з героїв проекту "Крізь терни до успіху", в якому ми розкажемо історії талановитих музикантів, які щодня працювали "не покладаючи рук" задля того, щоб сьогодні їхні імені лунали в Україні й далеко за її межами. Їх знають і поважають, їх люблять і цінують, вони не бояться кидати виклики самим собі, експериментувати та ризикувати.

Успішна артистка і турботлива мама, яка кожного дня наполегливо працює задля своїх дітей. Постійно гастролює Україною, зовсім скоро її концертну програму побачать найбільші міста Америки. Її люблять та нею захоплюються шанувальники, вона є прикладом сильної та водночас ніжної жінки. Все це про народну улюбленицю Ірину Федишин. Про сім’ю та творчий шлях Ірини читайте далі.

Читайте також: Джамала представила нову пісню "Крок", яку записала спільно з Cape Cod: аудіозапис

– Дитинство… Яким воно було у Вас?

– Щасливим. Сповненим любов’ю, турботою, спокоєм моїх батьків. Я щаслива, що вони приділяли мені багато уваги в дитинстві, дали правильне виховання.

– Пам’ятаєте свій перший сольний виступ, коли вперше вийшли на сцену?

– Мені тоді було три роки, я виступала в хрещеної мами на весіллі. Мій тато музикант і ми підготували пісню для неї. Пам’ятаю той момент, коли я виступала, було дуже багато глядачів і мені це дуже сподобалося. Мама також працювала в культурній сфері і часто залучала мене до вистав. Крім того сама співала ще. Потім були різні гуртки, колективи і почалися перші сольні виступи. Почала писати перші пісні, в студії записувала аранжування і розпочалися перші сольні концерти. Спочатку гастролювала західною Україною, невеличкими містечками.

Перші концерти були дуже скромними по світловому наповненню, по звуку. Пам’ятаю, що ми з чоловіком придбали дві лампочки, які світили на сцені, дві колоночки і так їздили і виступали. Проте головним було спілкування з публікою і ті емоції, які відчувала на концерті.

Я далі працювала і розвивалася, бо те, що робила — надихало мене.



Ірина Федишин на зйомках / Instagram / @irynafedyshyn

– Що було найважчим на шляху до омріяної сцени?

– Сприймати критику зі сторони. Коли ти щось робиш, а тобі кажуть що це не той формат, зовнішній вигляд, костюми не такі, як треба, і пісні не такі. Тому для того, щоб все вийшло добре, склалося в одну гарну картинку, потрібно було багато працювати над собою.

Я дуже щаслива, що маю хороший тил. В мене є сім’я, яка не довзоляє мені опускати руки. Навіть якщо щось не виходить, треба йти тільки вперед, не здаватися, розвиватися.

Зараз всі активно користуються соціальними мережами і кожен може написати будь-що в твою сторону, але я до цього ставлюся спокійно. Є здорова критика, коли розумію, що справді треба допрацювати якісь нюанси, а є й банальна людська заздрість, коли в твою сторону ллється безпідставний негатив.



– Як змінилася Ваша кар’єра після народження першої дитини?

– Дуже стрімко пішла вгору, бо з’явилася пісня "Малесенькі долоньки", яка стала справжнім хітом. Це невмируща пісня, яка завжди йде на ура на всіх концертах. Безумовно, що я подорослішала, змінився світогляд і це також відображалося на манері поведінки на сцені і на тому, як спілкуюся з глядачами. Я вважаю, що всі ці зміни відбулися в кращу сторону.

Ірина Федишин – Малесенькі долоньки: дивитись відео онлайн

– Розкажіть трішки про своїх діток. Які вони, чим люблять займатися?

– Дітки в мене дуже активні, особливо старший. Юрчику подобаються комп’ютерні спрямування: робототехніка, IT. На ці заняття він ходить і все, що пов’язано з комп’ютерами йому цікаво. Олежик цікавиться всім. Все, що йому покажеш, то буде цікаво. Він менший, але захоплюється багатьма речами.



– Ви часто подорожуєте з дітьми. Чи є у них улюблені країни або чи кажуть Вам куди хотіли б поїхати?

– Ні, такого немає. Для них головне, що мама з татом були поруч. Нещодавно ми були в Одесі і Юрчик мене запитав: "Мама, а чому люди їздять відпочивати за кордон на море, якщо в нас також море є?" Старший в тому вже більше розбирається, а меншому поки що все одно. Але вони дуже люблять подорожувати.

– У Вас є сімейні традиції?

– На західній Україні краще відображаються традиції святкування Різдва, Великодня. За столом збирається вся родина, на Різдво треба приготувати 12 страв, зібрати ялинку, на Великдень обов’язково приготувати кошик з пасочкою, маслом, сиром, намалювати писанки. Ось такі традиції безумовно є присутніми у нашій сім’ї.



Ірина Федишин разом з дітьми та чоловіком / Facebook / @Ірина Федишин

– Зовсім недавно в Одесі відбувся концерт, який був під загрозою скасування. Якими були враження після концерту?

– Дуже класні, бо публіка добре зустрічала, ми разом співали, танцювали, а по закінченню концерту не хотіли розходитися. Але настрій перед виступом дуже впливав на емоційний стан, бо було не зрозуміло – вийду я на сцену чи ні, концерт може й не відбутися, а люди в залі вже сидять. Розуміла, що концерт вже на годину запізнюється, але на сцену я вийти не могла, хоча й була готова. Коли ми вже вийшли на сцену, то справді був жахливий вітер. І це було видно по моєму волоссю, яке розліталося в різні сторони і по сукнях. На щастя, все закінчилося добре, одесити знову запрошують приїхати до них з виступом, тому я щаслива.

– Як відрізняються концерти в різних регіонах України?

– Переважно немає відчутної різниці, бо глядач приходить на концерт свого улюбленого виконавця позитивно налаштований. А вже все інше залежить від самого виконавця: як він буде спілкуватися з публікою, як буде людей налаштовувати, бо кожен приходить зі своїми проблемами.

Сольні концерти – це дуже класно. Те, що відчувається на сольних концертах, коли приходить конкретно твій глядач і те, що ти відчуваєш на корпоративі якомусь – це зовсім різні речі.

На сході люди більш відкриті, вони співають, танцюють з першої пісні, а от заході України – стримані, тільки під кінець концерту починають відкриватися.

– Згадаєте найбільш емоційний виступ?

– Перед кожним виходом на сцену, якою б вона не була: маленька чи велика, зал чи стадіон, безумовно відчуваю хвилювання. Виступ на "Голосі країни", напевно, був одним з найемоційніших. Це був своєрідний досвід, з якого ми багато чого взяли.



– Щодо пісні "Хочу на Мальдіви", чому саме Мальдіви?

Читайте також: Яскраві купальники та морські пейзажі: Ірина Федишин презентувала кліп "Хочу на Мальдіви"

– Цю пісню я писала, перебуваючи в турі, кожного дня було інше місто, дуже насичений графік. І ми жартували, що хотілося б вже якогось відпочинку. Ця пісня – заклик до того, що я хочу відпочинку, не конкретно на Мальдіви. Кожна людина в цьому житті працює, але деколи хочеться відволіктися від всього. "Хочу на Мальдіви" має глибший підтекст, ніж здається. Звісно, сподіваюся, що найближчим часом все ж потраплю на цей острів, але сенс пісні – бажання відпочити будь-де, головне те, якою буде атмосфера та компанія. Для мене у відпочинку не важливе місце, а важливо – як і з ким відпочивати.

Ірина Федишин – Хочу на Мальдіви: дивитись відео онлайн

– Наш проект називається "Крізь терни до успіху". Ваш шлях тернистий?

– Безумовно, що так. Я дуже багато працювала ці всі роки. Постійні гастролі, планування концертів, запис альбому, примірки костюмів, вибудовування програми – це дуже складно. Моя мама каже: "Я так хотіла, щоб ти була співачкою, але коли я бачу, скільки треба для цього прикласти зусиль, скільки треба працювати над собою, то, можливо, краще б в тебе якась інша професія була". Звісно, що є приємні моменти.

Кожна медаль має дві сторони: глядач бачить на сцені яскраву картину, але ніхто не знає скільки зусиль для того прикладено. Це велика праця над собою.

Вже зовсім скоро читайте на сайті LifeStyle 24 нову історію успіху.

Автор: Христина Кобак