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Ірина Федишин з синами показала, як правильно мити руки: відео

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Ірина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Відома українська виконавиця Ірина Федишин дотримується правил карантину та проводить час із сім'єю. Вона разом із синами продемонструвала, як правильно мити руки.

Ірина Федишин приєдналася до числа зіркових батьків, які використовують час на карантині для того, щоб побути з дітьми. Артистка насолоджується компанією синочків Юрія та Олега. На своїй сторінці в інстаграмі Ірина публікує фото та відео, на яких показує, чим вони займаються в ізоляції. 

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Виконавиця поділилася повчальним роликом, на якому показала, як потрібно мити руки. На відео видно і її синів, які зазначають, що, прийшовши з вулиці, необхідно ретельно вимити руки з милом. 

"Ось так миємо руки і серйозно ставимося до карантину", – прокоментувала публікацію співачка. 

Зазначимо, станом на 25 березня у світі підтверджено 463 418 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 20 912 осіб померли, 113 802 повністю одужали. В Україні станом на ранок 26 березня підтвердили 156 випадків захворювання, з яких 5 летальні. Одному пацієнтові вдалося одужати. Для зменшення інфікування неохідно дотримуватися правил карантину та ретельно мити руки.


Як змінюються руки під час миття / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Зіркові діти Зіркові батьки LifeStyle
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