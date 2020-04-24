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Ірина Федишин замилувала мережу фото з чоловіком та показала подарунки прихильників

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Ірина Федишин
Ірина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Народна улюблениця Ірина Федишин продовжує ділитися з шанувальниками сімейними світлинами. Днями вона поширила чарівну фотографію з коханим, а також показала стіну у своєму будинку, на якій зберігає подарунки від фанатів.

Ірина Федишин живе в щасливому шлюбі зі своїм продюсером Віталієм Човником. Пара виховує двох синів і на карантині з'явилося більше часу, щоб побути усім разом та насолодитися спільними моментами. Ірина не тільки талановита артистка, а й турботлива мама та любляча дружина. І підтвердженням цьому є зворушливі дописи на її особистій сторінці в інстаграмі.

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Співачка поділилася милим кадром, де зображена разом із коханим чоловіком. Подружжя одягнене в традиційний український одяг – вишиванки. Обоє виглядають неймовірно щасливими.

Ірина чарівний образ доповнила акуратною зачіскою, вклавши волосся в локони, та макіяжем у ніжних природних відтінках.

Артистка не забуває і про своїх прихильників. Вона часто отримує подарунки та зберігає їх у себе вдома. На відео виконавиця показала стіну, на якій висить її портрет, який вишили фанати. А також фотографії, що вони роздрукували та презентували улюбленій співачці. Зірка каже, що це приємна стіна у її будинку.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи
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